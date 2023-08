Esta será la edad de jubilación en 2024 y lo que se cobrará si no se cotiza lo suficiente

La duración de la vida laboral de una persona está directamente ligada a la pensión de jubilación que recibirá cuando esta decida dejar de trabajar para dedicar la última etapa de su vida a descansar o disfrutar del tiempo libre con su familia o amistades.

Para el próximo año 2024, la Seguridad Social varía la edad de jubilación actualmente vigente. Tal y como recoge el portal Noticias Trabajo, la edad ordinaria se mantiene en los 65 años. El periodo mínimo de cotización sube hasta los 38 o más años cotizados.

En cambio, la edad legal cambia a los 66 años y seis meses, en caso de no cumplir con el tiempo anterior. No obstante, se mantiene la condición de que una persona debe cotizar un mínimo de 15 años para optar a la pensión.

De estos 15 años, dos de ellos deben haberse producido dentro de los 15 años anteriores a la solicitud de la paga por jubilación, tal y como marca la normativa actual.

Pensión no contributiva

Cuando no se dan estas circunstancias se puede cobrar una pensión no contributiva, pero bajo determinadas condiciones: el candidato no puede haber cotizado más de 15 años para la pensión y solo podrá cobrar esta ayuda cuando haya alcanzado los 65 años y haya residido en España legalmente y de manera efectiva durante al menos 10 años.

Además, no se deben superar los ingresos de 6.784,54 euros al año. Esta cifra es la fijada para el año 2023. Para 2024 aún se desconoce, ya que viene fijada por los Presupuestos Generales del Estado.