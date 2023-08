Cortes en Cercanías: dos líneas se verán afectadas por obras desde este sábado

Son varios los cortes que va a haber desde este sábado hasta el martes en la red de Cercanías de Madrid. Se trata de las líneas C-4b y la C-7, que verán sus recorridos alterados. Las razones radican en las obras de mejora en la infraestructura.

En el caso de la C-7, el corte se producirá desde las 00.00 horas del sábado, 18 de agosto, hasta las 05.30 horas del miércoles, entre las estaciones de Chamartín y Pitis. Como consecuencia de esta actuación, los trenes verán alterado su recorrido, ya que finalizarán su trayecto en la parada de Chamartín. Como alternativa, desde Renfe proponen utilizar la línea C-10 para aquellos usuarios cuyo destino se encuentre situado entre Príncipe Pío y Las Rozas.

Serán las estaciones de Chamartín y Cantoblanco Universidad las estaciones afectadas por las obras en la línea C-4b. Desde este sábado a las 00.30 horas hasta el miércoles a las 05.00 horas los trenes que circulen por estas vías verán modificado su recorrido. Por este motivo, los viajeros procedentes de Colmenar Viejo deberán hacer transbordo en Cantoblanco para continuar el trayecto hacia Chamartín en trenes de la C-4. Por el contrario, los usuarios con destino Colmentar deberán viajar hasta Cantoblanco en trenes de la C-4 y, allí, hacer transbordo a vehículos de la línea C-4b para continuar hasta Colmenar.

Más cortes de Renfe

Estos dos cortes se unen a los que afectan a la red desde principios del mes de febrero. Y es que con motivo de las obras en el túnel de Sol, los trenes de las líneas C-3, C-3a, C-4, C-4b y C-4a ya no circulan entre las estaciones de Chamartín y Nuevos Ministerios.

Se trata de la nueva fase de trabajos que Renfe está realizando en la estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor con el objetivo de que pueda convertirse en el nodo estratégico de la movilidad sostenible y referencia de la red de Cercanías de Madrid. Está previsto que los cortes continúen hasta el próximo mes de diciembre.

El Metro, también afectado

La red de Cercanías no es la única que está sufriendo cortes. Las líneas 1 y 9 del Metro de Madrid tampoco funcionan con normalidad. En el caso de la primera, los trenes ya no circulan desde Sol hasta Valdecarros como consecuencia de las obras de remodelación. No obstante, desde el Ayuntamiento de la capital han puesto a disposición de los ciudadanos un servicio especial de autobuses de la EMT que cubre el recorrido hasta Atocha.

El tramo afectado en la línea 9 es desde Príncipe de Vergara hasta Colombia. En este caso, el objetivo es eliminar el amianto que hay en los techos de las estaciones afectadas. Está previsto que las obras continúen hasta principios del mes de septiembre, aunque mientras los madrileños pueden hacer uno del servicio especial de autobuses que ha puesto en marcha el Consistorio.