Page reclama pactar el nuevo modelo de financiación autonómica en una mesa común

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este miércoles un nuevo modelo de financiación autonómica que se negocie en una mesa común de todas las comunidades -salvo las excepciones que establece la Constitución-, en la que Cataluña se siente como el resto, sin que haya negociaciones bilaterales, porque si no es así, se estaría entrando en un conflicto constitucional.

García-Page ha señalado que Castilla-La Mancha está infrafinancianciada con el actual modelo, en el que hay tres comunidades que han tenido el "mayor retroceso desde el punto de vista financiero": además de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, pero "no Cataluña", ha especificado en una entrevista en CMM recogida por EFE.

Por tanto, ha dicho que, salvo las excepciones constitucionales, que ya se establecen para el País Vasco y Navarra, las demás autonomías tienen que responder a una mesa común y Cataluña tiene que sentarse en la misma mesa que el resto de las comunidades autónomas, como así ha sido desde que hay Constitución, porque "distintas mesas significan que lo que unos se llevan es a costa de los otros".

"La negociación tiene que ser multilateral, y si no lo es, obviamente estaríamos en un conflicto constitucional de entrada", ha advertido.

Por otro lado, sobre la próxima cita política tras las elecciones generales, cuyo resultado ha considerado "diabólico", como es la constitución del Congreso de los Diputados, ha recordado que el presidente de la Cámara "no es una referencia simbólica, sino la tercera autoridad del Estado, y ello implica defender el Estado, no cuestionarlo"; por tanto, quien cuestione el Estado no está en condiciones de ser la tercera autoridad del Estado, ha dicho tras ensalzar la valía de la anterior presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

La presidencia del Congreso, ha continuado Page, tendrá que ser reflejo de uno de los bloques mayoritarios que hay en la Cámara, y en ese sentido, ha dicho que a él le gustaría que fuera del PSOE.

En cualquier caso, ha afirmado que, con los resultados electorales del 23J, si se da comienzo a la legislatura, "sin duda va a ser la legislatura más vertiginosa, más montaña rusa de las que yo he vivido, quitando, que no viví obviamente, la de la transición".

Y ha lamentado que el futuro del país y su gobernación puedan depender "de un prófugo de la justicia, de alguien que puede decidir sobre el Estado, pero que no renuncia a acabar con el Estado. Es triste".

Respecto a la violencia machista, ha señalado que le "duele que haya una parte de la política española, en concreto Vox, que en el fondo lo niegue porque negarlo es amparar culturalmente la bromita, el cachondeo, la socarronería en la puerta del bar", cuando eso es tan asesinato como los demás.

Cambiar ese hábito cultural necesita de unidad política, y ha añadido que, "si no lo consideran una prioridad, que se aparten si quieren, pero que no luchen y no confundan".