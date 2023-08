Megan Fox anuncia su primer libro de poesía: "Me duele el cuerpo de llevar el peso del pecado de los hombres"

"He escrito un libro", así anunciaba Megan Fox a través de redes sociales que en noviembre saldrá a la luz su primera colección de poemas, cuyo título, Pretty boys are poisonous - Los chicos guapos son venenosos en castellano-, supone una auténtica declaración de intenciones.

Y es que, a través de esta obra poética, publicada bajo el sello de Gallery Books -una división de la editorial Simon & Schuster-, la actriz de Jennifer's body se abre en canal sobre la relación más tóxica de su vida: los hombres. Según la sinopsis oficial, a través de sus casi 80 poemas, Megan "muestra su humor perverso a lo largo de una colección de poesía oscura y desgarradora".

Desde hace un tiempo, la actriz de 37 años ha hablado sin tapujos acerca de la relación que ha tenido con su cuerpo y su sexualización. Por ello, este poemario sería, en cierto modo, terapéutico.

"Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí debido a mi silencio", ha compartido la ex de Machine Gun Kelly a través de Instagram. "Me he pasado toda la vida guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo de llevar el peso de sus pecados", ha explicado.

Además, la actriz quiere servir de ejemplo para otras mujeres que hayan podido perderse a sí mismo en el proceso de amar a un hombre. "Mi libertad vive en estas páginas y espero que mis palabras puedan inspirar a otros a recuperar su felicidad y su identidad usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado, en la oscuridad”, ha añadido.