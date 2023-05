Megan Fox se sincera sobre los problemas que tuvo en la infancia con su físico: "El camino de amarme a mí misma es interminable"

Megan Fox ha sido la elegida para ser la modelo de la última portada de la revista Sports Illustrated Swimsuit y en ella se ha sincerado sobre cómo ha percibido su cuerpo toda su vida, hablando incluso de la dismorfia corporal que ha sufrido en una entrevista en la que ha hablado sobre cómo ha vivido con ella desde su infancia.

"Nunca me he visto de la manera en la que me ven los demás. Nunca he tenido un momento en mi vida en el que haya amado mi cuerpo. Nunca. Jamás", ha declarado la intérprete de Jennifer's body o las películas de la saga Transformes. "Cuando era pequeña, tenía esa obsesión de decirme 'deberías verte de tal forma'. Pero no estoy segura de por qué tenía desde tan joven una conciencia así de mi cuerpo", ha explicado.

Según la intérprete, que acaba de cumplir 37 años, una explicación podría ser que creció "en un ambiente muy religioso donde los cuerpos ni siquiera eran reconocidos", llegando a encerrarse en los baños para "verificar si ya tenía tetas". "Creo que el camino de amarme a mí misma va a ser interminable", ha continuado.

A pesar de que se ha pasado muchos años obsesionada con su apariencia física, Fox desea que la gente vea algo más en ella que su belleza. "Tengo un aura como de arcoíris y es especial", ha dicho, añadiendo que lo que más ansía es que la gente sepa que es "un alma genuina" y que espera "no tener que vivir siempre como una paria incomprendida".

"Te agota que no te respeten. Y si lo hacen constantemente en un círculo infinito que va desgatando tu autoestima. Quiero que todo el mundo, no solo las mujeres, respeten sus cuerpos y a ellos mismos", ha continuado, poniendo como ejemplo cuando los medios le buscaron cansinamente un "defecto": sus pulgares.

"Se necesita mucho para que pierda los papeles. Y cuando digo mucho me refiero a mucho. Tengo una paciencia loca. Pero cuando me llevan al límite, aparecen los demonios y es mejor que corras por tu vida porque doy miedo de cojones", ha puntualizado.

Megan Fox en la portada de Sports Illustrated Sports Illustrated

La actriz y modelo ha hablado entonces del legado, algo que no le preocupa lo más mínimo, puesto que considera que es mucho más importante cómo impacta en la gente hoy en día. "No puedo decirte cuántas chicas específicamente se me han acercado y me dicenhan dicho: 'Tú fuiste la razón por la que me di cuenta de que era lesbiana o bisexual' o 'Me diste la valentía para decirle a mis padres que era gay'", ha compartido.

"Pero eso es mucho más gratificante que alguien que se me acerca y me dice: 'Me encantan tus películas' o 'Tienes mucho talento'. Que alguien me diga que de alguna forma he participado en darles la fuerza para darse cuenta de quiénes son es el mejor cumplido que puedo imaginar", ha finalizado.