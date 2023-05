Britney Spears carga contra el portal 'TMZ' y habla por primera vez de sus memorias

Britney Spears estaba optando últimamente por no responder a cada polémica que le asociaban, con toda su familia, a la que ella considera fuera de su vida por haberse aprovechado durante muchos años de su sufrimiento, asegurando que la salud mental de la cantante estaba en muy malas condiciones y que no se podía saber de lo que era capaz. Pero cuando eso salta a uno de los medios más importantes de cotilleos de idioma anglosajón, a Spears no le ha temblado el pulso para contestar.

Recientemente, el conocido portal del noticias norteamericano TMZ ha realizado un documental no autorizado sobre la autora de éxitos como Toxic, titulado TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom, en el que, entre otras cosas, aseguran que la artista ha llegado a ejercer violencia física contra su esposo, Sam Asghari, que sus peleas a gritos son constantes y que salud mental está en mínimos.

Y a través de su Instagram, la cantante ha escrito su contestación. "Considerando lo que me sucedió durante la tutela y lo duro que trabajo cada día para ser una mejor persona desde que se acabó [en noviembre de 2021]", ha comenzado, sorprendiéndose, "del cuidado y tremendo esfuerzo por parte de TMZ de ser el canal más basura de noticias".

"¡Maldita sea, me siento hasta halagada!", ha continuado, "¡Estos hombres, que no tengo idea de quiénes son, están hablando de mí como si acaso tuvieran algún derecho a hacerlo!". Asimismo, ha afirmado que le llamó una amiga mientras lo echaban por la televisión para decirle qué le parecía aunque sabía que ella se estaría riendo de todas las patrañas que contaban.

Su amiga le contó que era "de veras inquietante" lo "increíblemente maquinador y tonto" que le parecía documental. "Los medios siempre han sido crueles conmigo y la mayoría de la gente probablemente ni siquiera hablaría al respecto, ¡pero me importa que algunas personas se puedan llegar a creer algo de eso!", ha dicho Britney.

"Siento que en mi paso por el negocio siempre he sido esa chica que fue acosada y de la que hicieron bromas en el colegio. Pero en mi caso no hay una persona superior que solucione esto", ha continuado la cantante de 41 años, asegurando que "se suponía" que el papel de su padre era protegerle "la mente y el corazón", pero que él fue uno de los principales responsables. Y además cuenta todo ello antes de hablar de sus esperadas memorias.

"Creo que algunas personas quieren escuchar mi historia, ya sea a través de un libro o de lo que sea. ¡Pues he tenido que parar un par de veces!", ha dicho sobre la escritura de su autobiografía, que según las últimas noticias ya estaba lista para ser publicada. "Puede que tarde un año o tal vez más en compartir mi historia, quién sabe", ha añadido.

"Mi bisabuela me dijo dos cosas que nunca olvidaré. La gente viene a este mundo por dos razones, ya sea para darle una lección o una bendición y ella terminó: 'Querida, la verdadera clave de la felicidad es olvidar cada maldita cosa que haya sucedido'. ¡Eso hace de todos los días uno nuevo!", ha finalizado.