Las memorias de Britney Spears ya están listas para ser publicadas

Llegará el próximo otoño y se prevé que será un éxito de ventas. Y el punto final ya ha sido escrito. Las memorias de Britney Spears están terminadas y en ellas se ha confesado sobre algunos de los momentos más difíciles de su carrera, asegurando algunas fuentes internas que se trata de un libro "inspirador".

Hace algún tiempo, la cantante de 41 años confesó que tenía la intención de contar los pormenores de su vida: no solo la tutela que su padre, Jamie Spears, ejerció sobre ella durante más de diez años, sino también que, un informante cercano a la artista ha revelado a Page Six que en su biografía también ha abordado otras controvertidas experiencias como su infancia como estrella o su polémica ruptura con el cantante Justin Timberlake.

"El libro de Britney es la historia de una victoria. Cubrirá sus etapas más vulnerables, como su infancia siendo una niña con grandes sueños, su ruptura con Justin, aquel famoso año en que se afeitó la cabeza o la batalla legal contra su familia", ha explicado la fuente.

Eso sí, también hay espacio, según el informante, para hablar "ede supervivencia, de cómo salir de la tutela que le paralizaba hasta encontrar la felicidad con su esposo Sam Ashgari". Asimismo, el informante también ha revelado que la editorial, Simon & Schuster, le ha pagado a la autora de éxitos como Toxic o Womanizer una cifra que ronda los 15 millones de dólares.

Para su escritura, Britney Spears ha contado con la ayuda de Sam Lansky, novelista y reconocido periodista el reconocido novelista de medios como The Atlantic, New York Magazine o Time. Además, no es la primera vez que se enfrenta a alguien tan cercano a la cultura popular, pues suyas han sido algunas de las grandes semblanzas realizadas de otras artistas como Adele, Madonna y Nicki Minaj.

Britney, de hecho, pretende responder de manera tajante a la versión que su hermana, Jamie Lynn, ha dado de ella en su autobiografía, en la que la acusa de ser una narcisista y una abusadora en la familia, relatando un incidente en el que Britney llegó a coger un cuchillo, enerrando a Jaime Lynn y a su hermano, que entonces contaba con solo 12 años, en una habitación.

La salida a la venta del libro podría venir acompañada con la entrevista que, según publicó el diario británico The Sun hace unos meses, pronto dará Britney, sentándose delante de Oprah Winfrey.