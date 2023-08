Los que tienen que trabajar bajo el calor infernal en Madrid: "Entre pedido y pedido, paro en alguna tienda a refrescarme"

Llega la tercera ola de calor a Madrid y, con ella, las temperaturas más elevadas del verano. Zonas con sombra, piscinas o aire acondicionado se han convertido en los tres tesoros más codiciados. Los termómetros alcanzan los 42 grados. Por ello, muchos han tomado medidas para evitar golpes de calor. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha puesto en marcha el nivel rojo del protocolo por ola de calor. Esto significa que los servicios de limpieza, entre otros, frenan su actividad durante las horas centrales del día.

Sin embargo, no todos corren la misma suerte. Los riders, montados en sus patinetes o bicicleta, tienen que cruzar todo Madrid para llevar el pedido. La situación empeora al mediodía, cuando hace más calor y tienen más carga de trabajo. "La peor zona es la del Retiro, porque no hay muchas sombras y el sol pega muy fuerte", explica Adrián, uno de estos repartidores. Para paliar el sofoco, se echa "una botella de agua fría en la cabeza" y entra "entre pedido y pedido en alguna tienda con aire acondicionado unos minutos para refrescarnos, para después seguir el camino". La sombra es otra solución, aunque no en todos los recorridos existe esta opción.

Diego trabaja de 09.30 a 17.00 horas sin parar, pero se protege del sol con un toldo. Jose González

Diego, vendedor de la ONCE en plena Puerta del Sol, tiene que estar en su puesto desde las 09.30 hasta las 17.00 horas, sin importar la cifra que marque el termostato. "No tengo más remedio. Es mi trabajo y tengo que estar", dice con cierta queja en su tono. Está instalado a la cabeza de la calle de la Montera, donde hay pocas probabilidades de encontrar sombra. Aprovecha el toldo de su tenderete para cubrirse la cabeza. "Que me dé en el cuerpo (el sol) me da igual, pero en la cabeza no", explica. Además, hace más ameno su día con una botella de agua fría y gazpacho congelado. Solo piensa en cerrar el puesto y volver a casa, huyendo del calor y buscando el descanso.

Cerca de Diego hay dos hombres vestidos de Mickey Mouse y Mario Bros. Entre resignación, ambos aseguran que lo único que pueden hacer es beber agua. Y es que bajo esas máscaras, la temperatura aumenta notablemente. "Intentamos buscar algunas zonas de sombra para aliviarnos del bochorno", explica el que va disfrazado de Mario Bros. No pueden permitirse estar un día sin trabajar. Aún siendo la jornada en la que más calor se ha registrado en lo que va de año, deben estar bajo los rayos de sol.

En busca de sombra y fresco

Carolina es camarera en un bar y trata de refrescarse con el aire acondicionado. Jose González

Carolina, camarera en un bar de la calle Áncora, aprovecha los momentos en los que tiene que entrar al restaurante para refrescarse e hidratarse. Lo que más está sufriendo estos días de altas temperaturas es "el dolor de cabeza" derivado del calor. Para intentar mitigarlo, aprovecha todo lo que puede a estar dentro del restaurante para estar bajo el aire acondicionado. "Entras, te refrescas un poco y ya puedes volver a la calle", explica. Sin embargo, mira con terror la hora del mediodía, cuando el sol da en toda la terraza. "Parece que vas a morir", dice.

Estos días hay poca gente caminando por la calle, y los que se atreven a salir al exterior lo hacen siempre buscando la sombra. Son pocos los valientes que andan por las aceras en las que da el sol. Sin embargo, todos tienen algo en común: el kit de supervivencia. Gafas de sol, botellas de agua, abanicos, paraguas, gorros, ropa ligera y sandalias. Son las medidas que los que recorren la capital estos días han tomado para sufrir menos el calor.

Antonio espera en la puerta de su portal, a la sombra. Jose González

Así es como ha salido a la calle Antonio, un señor de avanzada edad que se encuentra parado a las puertas del portal de su casa. Con un bastón en una mano y un puro pequeño en la otra, mira como la gente anda de un lado a otro. "No estoy haciendo absolutamente nada contra el calor", explica. "Si quiero salir, salgo. Y si no quiero, pues no salgo", añade. No obstante, es poco el tiempo que pasa en la calle, suele estar en su casa. "La temperatura está en 26 grados normalmente", comenta.

Obras, gasolineras... y tiendas de abanicos

Antonio, uno de los obreros frente al Museo Reina Sofía, se hidrata en la jornada más calurosa de este verano en Madrid. Jose González

Antonio, uno de los dos obreros que trabaja arreglando una acera cerca del Museo Reina Sofía, lleva desde primera hora al sol. Ha notado como los grados ascendían poco a poco y mira con ganas su reloj, esperando que marquen las 14.00 horas, la hora a la que podrá volver a casa. "Guardamos el agua en la sombra, hacemos pequeñas paradas para descansar y refrescarnos". Esas son las soluciones que él y su compañero han encontrado para esta ola de calor

Efrén atendiendo a un cliente bajo el sol Jose González

Hay algunos trabajadores con algo más de suerte. Tienen momentos de descanso del sol. Es el caso de Efrén, dependiente en una gasolinera cercana a la estación de Cercanías de Atocha. Allí da el sol prácticamente todo el día, pero aprovecha los momentos en los que no va ningún cliente para encerrarse en un cuarto en el que tiene guardada una botella de dos litros de agua fría y sentarse bajo el aire acondicionado. "Lo único que puedo hacer es prepararme psicológicamente", explica. Y es en esa concienciación en la que se le ocurrieron soluciones para evitar golpes de calor y protegerse del sol. "Me he echado crema en la cabeza, para no quemarme mientras repostan los clientes", apunta.

Uno de los reclamos de los turistas en plena ola de calor son los abanicos que vende Arturo en una tienda situada en la Puerta del Sol. Jose González

No obstante, también hay personas que ayudan a paliar el sofocante bochorno. En una tienda de abanicos, en la Puerta del Sol, está Arturo. Es el gerente de Casa de Diego, un establecimiento en el que no para de entrar gente a comprar abanicos. No obstante, la mayoría son turistas. "Los madrileños, cuando hay picos de calor, se encierran en casa y no salen", explica. Por ello, la mayor parte de su clientela estos días están siendo extranjeros. "Como es una zona en la que hay turismo, seguimos teniendo muchos clientes, pero de Madrid son pocos", apunta.