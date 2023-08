La incidencia de covid sube un 36% en medio del verano con nueva variante y avisos de una posible vacunación en otoño

La emergencia sanitaria de covid está cerrada pero el virus no termina de marcharse. De hecho, en las últimas dos semanas ha vuelto, tal y como refleja el repunte en últimos datos de incidencia, el incremento en las atenciones médicas y la duplicación de la venta de test de antígenos.

"Lo que sucede es que el covid es endémico", explica la microbióloga María del Mar Tomás, portavoz de la Seimc, "el covid se está manteniendo y está haciendo que sea la infección respiratoria del verano".

Según Tomás, la incidencia repunta "porque en vacaciones tenemos muchas relaciones sociales, fiestas, y está claro que está habido una mayor detección. Han incrementado los diagnósticos y un aumento de la incidencia". Vicente Martin, coordinador covid de la Semergen (sociedad española que aglutina a los médicos de atención primaria) coincide en que este cambio de la tendencia "tiene que ver con la movilidad, obviamente, con las fiestas y con compartir espacios".

Los últimos datos oficiales que recoge el Sivira (servicio de vigilancia de infecciones respiratorias agudas) corresponden a la semana 30 del 2023, la última de julio, y reflejan que la tasa de COVID-19 en Atención Primaria se sitúa en 75 casos por 100.000 h, habiendo escalado desde los 55 casos de la 100.000 h en la semana previa. Esto supone un aumento del 36%. Por grupos de edad, las mayores tasas se dan en los menores de 5 años (119,5 casos por 100.000 h).

Los médicos lanzan un mensaje de "tranquilidad", porque las variantes que se están detectando, incluso las nuevas, son sublinajes de Omicron que se caracterizan por ser cepas que no traen sintomatología grave.

"En primaria se ha notado, pero en atención hospitalaria no parece que haya tanta incidencia, por lo que los casos, afortunadamente, no son graves", señala Vicente Martín.

Francisca León, madrileña de 38 años, acaba de pasar por segunda vez el covid. El domingo 30 de julio se levantó con dolor de garganta y no le dio mucha importancia. Sin embargo, "al día siguiente tenía el cuerpo dolorido y me sentía floja, como con gripe sin fiebre, pero por la noche me subió". Además de flojera tuvo mocos y dolor de oídos. Se hizo un test de antígenos antes de una cita social, y dio positivo. Ha estado con sudores y mucha tos, pero en una semana ya se ha recuperado, aunque arrastra cansancio. "Esta vez ha sido mucho más leve que en 2020".

Los médicos de atención primaria están viendo más casos como el de Francisca León estas semanas. "Sobre el covid sólo te puedo decir que no se ha ido, seguimos viendo casos, la cuestión es que mayoritariamente son síntomas gripales, recomendamos auto test y el que vuelve nos confirma el positivo. Por protocolo sólo se hace en la seguridad social en personas de riesgo, por tanto el número total de diagnósticos no sale completo", explica una médico de un consultorio de atención primaria en Castilla-La Mancha.

En cuanto a las cepas más habituales, el Instituto de Salud Carlos III, que es de quien depende la red de vigilancia de infecciones respiratorias, dice en el último informe que las variantes de SARS-CoV-2 que circulan en mayor proporción en las últimas cinco semanas son la 'XXB' (38%).

La microbióloga María del Mar Tomás plantea estar atentos a otra variante nueva, de mayor transmisibilidad, la 'eg.5' o 'Eris' que, según explica, "está en 45 países, es responsable del 17% de infecciones en EE UU y del 15% en Reino Unido y aquí es probable que esté ahora ya en España. Eso sí, traería la misma sintomatología que la Omicron, de quien sería una descendiente: dolor de cabeza, malestar, perdida del olfato, infección tracto respiratorio superior". Para Tomás, "las personas vulnerables y enfermas deben tener más precaución, porque la inmunidad la tienen menos reforzada y cualquier infección respiratoria les causa mucho daño".

Microbiólogos y médicos de atención primaria, de hecho, recomiendan extremar las precauciones (usar mascarilla y distancia social) para proteger a las personas vulnerables, los mayores y los enfermos. Y no descartan que en otoño Sanidad valore "necesario" un refuerzo vacunal "en alguna parte de la población".

Las ventas de test se duplican

El aumento de la incidencia de covid tiene conlleva una mayor venta de test de antígenos para su detección, que se ha duplicado en la última semana de julio respecto al mismo período del mes anterior, con Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana encabezando la lista de ventas, según el informe de la consultora Iqvia.

El estudio, realizado en 6.500 farmacias españolas, revela que entre los días 24 y 31 de julio se han vendido 179.965 test, lo que implica un incremento del 112 % respecto a la última semana de junio.

En Navarra la demanda de estos test ha aumentado un 988 % (con 6.487 vendidos), mientras que en el País Vasco el incremento ha sido del 982 % (8.419) y en la Comunidad Valenciana del 174 % (22.830).