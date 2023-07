Viajar con salud: claves para evitar las enfermedades infecciosas más graves

Viajar es quizás la manera paradigmática de emplear las vacaciones de verano que son casi la norma en España. Se trata de un método ideal para aprender sobre diferentes lugares, culturas, gastronomías o sobre la diversidad natural de nuestro planeta.

Con todo, salir de nuestro lugar de residencia y aventurarnos a otros destinos conlleva ciertos riesgos frente a los que tendremos que ser precavidos, algunos de ellos en el aspecto de nuestra salud. Por ejemplo, diversas partes del mundo existen diferentes agentes patógenos que pueden provocar enfermedades ante las que podemos ser especialmente vulnerables si procedemos de otras regiones.

La importancia de las vacunas adecuadas

Así lo apunta la Biblioteca Nacional de medicina de los Estados Unidos, que señala que es posible en la mayoría de los casos evitar los eventos desagradables relacionados con nuestra salud mediante algunas precauciones básicas.

A la hora de evitar concretamente las enfermedades infecciosas, debemos evaluar los riesgos en base a una serie de parámetros relacionados con nuestro destino, que incluyen los insectos y parásitos que están presentes en el mismo, el clima local y las condiciones sanitarias.

Para contar con ayuda en este aspecto, se considera adecuado consultar con un especialista en salud del viajero entre 4 y 6 semanas antes del viaje. De esta manera, podremos recibir consejo sobre las vacunas que podrían estar aconsejadas (o incluso ser obligatorias) de acuerdo con el lugar al que planeamos viajar. Frecuentemente, pueden estar indicadas algunas como las de la hepatitis A y B, la encefalitis japonesa, las fiebres tifoideas, las antimeningocóccicas, la fiebre amarilla, la polio, la covid-19, el tétanos, la difteria, la tosferina, el sarampión...

Medidas para prevenir enfermedades del viajero

Otras medidas pueden ser aconsejables, como la toma de medicación preventiva de la malaria, el uso de repelentes de mosquitos (cuya picadura a menudo actúa como vector de muchas enfermedades importantes) o el uso de protección en las relaciones sexuales.

También ocupa un lugar especial el cuidado de la higiene alimentaria. En muchos destinos se aconseja encarecidamente evitar el consumo de alimentos cocinados que se han dejado enfriar, comida callejera, frutas o verduras que no se hayan lavado adecuadamente, agua no embotellada si no se sirve hirviendo (incluyendo hielo o alimentos lavados con agua del grifo), verduras crudas, ensaladas o productos lácteos.

Lavarse frecuentemente las manos y usar jabón o limpiadores a base de alcohol puede reducir el riesgo de contraer enfermedades por vía oral. De la misma manera, se debe evitar sumergirse en cuerpos de agua que puedan estar contaminados con aguas residuales o excrementos de animales.

Por último, es muy importante saber cuándo debemos acudir al médico. Se considera que es adecuado cuando aparezcan síntomas como fiebre alta o deshidratación, así como si aparece diarrea que dure más de uno o dos días.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Medline Plus. Guía de viajeros para evitar enfermedades infecciosas. Consultado online en https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001925.htm el 21/07/2023