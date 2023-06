La malaria regresa a los Estados Unidos después de 20 años: ¿Podría aparecer en España?

Estados Unidos ha registrado los primeros casos de personas que han contraído malaria en su territorio debido a la picadura de un mosquito desde el año 2003. Como apunta el portal de noticias sobre medicina Medscape, específicamente estos casos se han registrado en los estados de Florida y Texas.

Riesgo "extremadamente bajo"

Este fenómeno ha motivado que el Centro de Control de Enfermedades (CDC) haya emitido una advertencia a nivel nacional a los profesionales para que estén alerta ante posibles síntomas de la enfermedad.

Es importante recordar que la malaria no se transmite de persona a persona, sino que es necesario que en el contagio medie la picadura de un mosquito hembra. Los últimos casos de transmisión local en los Estados Unidos tuvieron lugar hace 20 años, cuando se produjeron ocho casos en el condado Palm Beach de Florida. Por su parte, la última vez que se conoció un caso de transmisión local en Texas fue en el año 1994.

A pesar de todo, el CDC recuerda que el riesgo de contraer malaria en los Estados Unidos se mantiene "extremadamente bajo". Teniendo esto en cuenta, han aconsejado a los ciudadanos que se protejan tomando precauciones para evitar las picaduras de mosquito, tales como usar repelente de insectos o ropa larga. De la misma forma, aconsejan tomar medidas para asegurar que la presencia de mosquitos en los hogares se reduzca, tales como eliminar agua estancada (un ambiente en el que los mosquitos desovan).

¿Y en España?

Cada año, en el mundo se producen 240 millones de casos de malaria, de los cuales el 95% se registra en África. En España, la enfermedad se considera erradicada desde 1964, si bien cada año se registran varias decenas o centenas de casos importados.

En este sentido, en los últimos años se ha venido un aumento en la incidencia de estos casos importados (debido en parte al incremento de los viajes internacionales y a la baja adherencia a los tratamientos preventivos), y existe una cierta preocupación sobre la posibilidad de la reintroducción de la enfermedad a través de Andalucía (escenario más propicio debido a la cercanía geográfica con África y a las características climáticas de esta región).

