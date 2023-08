Declarada no apta para el consumo el agua en medio centenar de pueblos de Zamora

La mancomunidad Sayagua, que realiza el servicio de abastecimiento a 48 pueblos de la comarca zamorana de Sayago, desde el embalse de Almendra sobre el río Tormes, ha informado este sábado de la declaración del agua de la red pública como no apta para el consumo en esas localidades.

La declaración se produce al tener conocimiento este sábado la asamblea de esta mancomunidad de municipios de los resultados de las analíticas realizadas hace dos semanas, que han determinado que contiene un exceso de plaguicidas, según ha informado el presidente de la mancomunidad y alcalde de Fresno de Sayago, Carlos Vega.

La situación afecta a 48 localidades agrupadas en 21 municipios zamoranos que suman una población de unos seis mil habitantes que llega a duplicarse y en algunos casos a triplicarse en la época estival.

La analítica ha revelado que los niveles son superiores a los permitidos en metolacloro, un plaguicida también detectado en la mancomunidad Cabeza de Horno de Salamanca, que se abastece del mismo embalse, en una toma de agua próxima a la de los municipios zamoranos.

Por este motivo, en los municipios salmantinos el agua no era apta para el consumo desde el pasado 20 de julio y desde la semana pasada se recomendaba no consumirla en los zamoranos, aunque hasta este sábado no existía una prohibición expresa porque no había analíticas con resultados desfavorables.

El agua de la red de abastecimiento no puede utilizarse para beber ni para cocinar, aunque sí se puede emplear para otros usos como el aseo, el baño o el lavado de ropa, ha precisado la mancomunidad.

Para llevar el agua potable a la población, la Diputación de Zamora ha habilitado siete depuradoras portátiles que se instalarán en los pueblos de mayor tamaño de la mancomunidad mientras que al resto se llevarán depósitos de agua.

La mancomunidad tiene previsto tomar nuevas muestras el próximo lunes y realizar analíticas con periodicidad semanal mientras dure el problema.