La Guardia Civil se querellará contra tuiteros que acusaron a agentes del GEAS de haber "intentado asesinar" a 11 migrantes

La Unión de Guardias Civiles ha anunciado que denunciará a varios tuiteros por haber calumniado a agentes del GEAS tras una intervención en Melilla en la que fueron rescatados 11 migrantes. "Los servicios jurídicos de Unión de Guardias Civiles—UniónGC están revisando varios tweets para determinar si su contenido puede ser constitutivo de delito y presentar una querella", afirma la asociación en un comunicado.

El pasado lunes 31 de julio una embarcación procedente de Marruecos, que trataba de entrar de forma irregular en España, tuvo un incidente con una lancha neumática del servicio de actividades subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) en las costas de Melilla. "Durante las labores para interceptar dicha embarcación, se produjo una colisión entre ambas, que terminó con el vuelco de la patera procedente del país alauí, y la consiguiente caída al mar de sus ocupantes", explica la asociación.

Tras caer al mar, los agentes procedieron a rescatar a los 11 migrantes de origen magrebí, entre los que se encontraban un bebé, dos menores y tres mujeres. Desde la asociación destacaron que en el rescate de los migrantes participaron tanto los agentes que se encontraban en el lugar de los hechos, como varios testigos que acudieron a la zona al ver lo que había sucedido.

Madre e hijo atrapados

La Delegación del Gobierno de Melilla explicó que una de las mujeres y el bebé quedaron atrapados en la embarcación y solamente pudieron siguieron respirando gracias a una burbuja de aire que se formó tras el vuelco. Dos de los tres agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se lanzaron al agua para rescatarlos. El tercero, por su parte, permaneció en la lancha para poder gobernarla y también para ayudar a sus compañeros a subir a los migrantes a la embarcación.

Sin embargo, cabe destacar que el rescate de la mujer y del bebé fue posible gracias a la intervención de Javier Moreno Ruiz, un vecino que se aproximó hasta el lugar de los hechos. "Vi que era un barco de fibra con un pequeño habitáculo, pero no se veía nada y empecé a palpar. Saqué unas telas, unas botellas... y, a la cuarta, toqué la pierna de una mujer, pero no salía. Volví a la superficie para tomar aire y me sumergí de nuevo", relató a El País. Tras volver a intentarlo, logró llegar hasta ellos y sacarlos junto con los agentes de la Guardia Civil.

Según la Delegación del Gobierno, todos los migrantes rescatados se encuentran a salvo y en buen estado de salud, mientras que el patrón de la embarcación, que está detenido, permanece hospitalizado debido a un golpe recibido como consecuencia del impacto de la embarcación de los migrantes. La detención del patrón, que estaba siendo identificado cuando se produjo el impacto, es por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Imágenes virales

El rescate de los migrantes fue grabado y las imágenes se hicieron virales en las redes sociales. Sin embargo, los agentes no solo recibieron agradecimientos por su labor, sino también críticas e incluso graves acusaciones. "La guardia civil ha arrollado en el mar a una patera con mujeres y niños, hundiéndola para que se ahogaran? En este país hay criminales que van de uniforme", escribió el sindicalista y activista LGTBI Toño Abad.

Por su parte, la cuenta @paparabioso4 escribió: "La GC intenta asesinar a unos inmigrantes y los medios dicen que un "heroico guardia" salva a un niño. Mentira. Fueron bañistas quienes le salvaron. La Guardia Civil intentó asesinarlo, tanto a él como a los demás". Otra persona, quien escribe bajo el pseudónimo HagamosloComoUno publicó: "Horror en el mar. La guardia costera, al peor estilo Libia y Grecia, intentó asesinar migrantes que se encontraban en una barcaza en Melilla".

Tras los mensajes publicados en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, la Unión de Guardias Civiles emitió el comunicado en el que afirman que su servicio jurídico analizará los mensajes con el fin de averiguar si son constitutivos de delitos y presentar una querella. "No vamos a permitir que se acuse grave y falsamente a nuestros compañeros de la comisión de delitos", han concluido.

Varias versiones de los hechos

Cabe destacar que en un principio la versión oficial de los hechos afirmó que la patera "embistió" a la lancha de la Guardia Civil, probablemente mientras trataba de huir. Según afirmaron los agentes, le ordenaron a la embarcación que se detuviera, pero esta hizo caso omiso. Sin embargo, desde la Delegación de Gobierno ahora sugieren que el impacto "probablemente no fue intencionado", según ha indicado El País. Además, la mujer que quedó atrapada debajo de la embarcación afirmó a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, PRODEIN, que "fue la Guardia Civil quien chocó con nosotros".

La formación Somos Melilla, que tiene un diputado en la Asamblea de la ciudad autónoma, ha pedido la apertura inmediata de una investigación "que aclare los hechos ocurridos". El partido ha argumentado su solicitud "tras conocer varios vídeos en los que las imágenes arrojan dudas sobre la actuación en el encuentro entre ambas embarcaciones y el rescate del bebé", según han indicado en un comunicado.