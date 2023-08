Anabel Pantoja explica por qué faltó al cumpleaños de su tía Isabel Pantoja

Anabel Pantoja no estuvo presente este miércoles en el cumpleaños de su tía Isabel Pantoja. La tonadillera celebró sus 57 años en Cantora y alejada de algunas de las personas que la han acompañado otros veranos en esta fecha tan especial. Sin embargo, la falta de la influencer a la cita no se debió a motivos personales, sino laborales.

La exconcursante de Supervivientes ha contado a los medios de comunicación que le habría encantado pasar el día con la cantante, pero la agenda se lo impidió. Le mandó una felicitación desde la distancia a la espera de poder reencontrarse: "Ella está trabajando, yo también y en una semana la tengo aquí".

"Ella está currando a tope, cree que no está allí y en una semana se viene. Me ha dicho: 'lo vamos a celebrar comiendo papas arrugás'", ha contado a la prensa, y ha añadido: "Me ha dado muchas ganas de estar con ella, pero no ha podido ser".

La tonadillera agradeció a través de las redes sociales todas las muestras de cariño que recibió el pasado 2 de agosto. "Gracias infinitas uno por uno. A todos los que me felicitaron desde cada rincón de este mundo. Mucha salud para todos", expresó.

La andaluza también se mostró nostálgica en el día de su cumpleaños. Con su familia algo desestructurada a causa de la tensa relación que mantiene con algunos de sus miembros, la artista quiso recordar tiempos pasados en sus redes sociales.

Pantoja publicó varias imágenes antiguas en blanco y negro con las que homenajeó a sus padres y familia, pero también compartió fotos suyas de niña vestida de flamenca, rememorando aquellos momentos.