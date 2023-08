La tonadillera vuelve a estar de actualidad por la deuda a Loli la quiosquera, la cual parece estar pagando. Este martes, José Antonio Avilés ha leído una conversación que tuvo con ella a través de WhatsApp.

Las declaraciones son de hace unos días, cuando el colaborador de Telecinco le preguntó por la posibilidad de entrevistarla, aunque no ha querido especificar el tema.

"Te agradezco todo de corazón. Todas las injusticias sabéis que son así, yo también. Jamás hablé y no está ni en mi mente ni en mi corazón hacerlo. Vuelvo a agradecértelo a pesar de todo lo pasado", ha leído.

"Yo estoy viviendo mi vida, y no me meto en la de nadie. Yo sé, que en la mía, sin saber de qué, lo seguiréis haciendo, pero allá cada uno o una", proseguía el mensaje. Por último, Pantoja indicaba: No quiero más que salud y que todo el mundo esté bien".