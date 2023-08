Anabel Pantoja, entre lágrimas ante el acoso que había recibido en redes por su cuerpo: "Al final te tocan y caes"

La excolaboradora de Sálvame, Anabel Pantoja, ha tenido que enfrentarse una vez más a aquellos que la juzgan por su cuerpo. Y es que la hija de Isabel Pantoja nunca ha tenido reparo en mostrarse al natural por redes sociales, pero este hecho parece ser una molestia para algunos.

La televisiva no ha podido evitar llorar ante el continuo odio que había recibido por parte de una usuaria en Instagram. Anabel había publicado unas instantáneas disfrutando de un chapuzón por las aguas de Arguineguín, en Canarias, en las que aparece en bikini.

Una usuaria anónima de la red social no ha dudado en atacar a la tertuliana, juzgándola por su cuerpo: "Tú y tu culo de goma... Qué cansina chica". Pero según ha contado la exconcursante de Supervivientes, esta no era la primera vez que dicha persona se había metido con ella.

Anabel Pantoja muestra el acoso que recibe por Instagram. @anabelpantoja00 / Instagram

"Tía que cansina con el culo, que ya sabemos que lo tienes como una cesta", o "Esa bandera te queda grande y te sienta fatal, gitana", han sido algunos de los reproches que la sevillana había recibido durante "2 años" por parte de la usuaria de Instagram y que ha capturado y enseñado a sus seguidores.

La influencer sabe que su condición pública a veces le conlleva a ser juzgada por sus acciones, pero ella suele obviar los comentarios dañinos. Esta vez no ha podido pasar y ha roto en lágrimas ante lo sucedido, como ha contado ella misma por stories de Instagram: "Finalmente, uno no tiene su mejor día y al final te tocan y te caes. Tranquilos, han sido solo dos lágrimas y automáticamente mi amigo Miguel me ha dio un abrazo (...) mañana será otro día".

Anabel Pantoja entre lágrimas por las críticas que había recibido. @anabelpantoja00 / Instagram

"Lo que no entiendo es que si me odias, si te parezco una gitana que, a muchísima honra y mi culo te da asco, no se qué haces siguiéndome", son las palabras que Anabel ha dedicado a su hater. "Stop al acoso y al odio en redes sociales", ha reclamado la televisiva en uno de los vídeos que ha subido a stories.