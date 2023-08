La sorprendente orla de unos alumnos de la Universidad de Santiago: solo aparecen dos estudiantes y 32 profesores

Como suele ser habitual en estas fechas, los estudiantes universitarios se gradúan como colofón final a su carrera. Por ello, Alberto Lázara Viéitez, estudiante gallego del doble grado en Farmacia y Óptica y Optometría, ha decidido publicar en su cuenta de Instagram su orla, que se ha hecho viral por un curioso motivo. Solo aparecen él mismo y su compañera Tamara Pereiro Vidal junto a 32 profesores.

"Aprovecho para compartir nuestra orla, que quizás sea de las más ridículas, pero de la que @ta.pe.vi y yo estamos muy orgullosos. Fue un placer ir abriendo camino a esta dura pero bonita carrera!". Es el mensaje que con el que este gallego de 24 años ha descrito su orla.

En el año 2017 la Universidad de Santiago introdujo en su oferta educativa un nuevo doble grado de Farmacia, Óptica y Optometría, una carrera de siete cursos, siendo la más larga y una de las más exigentes de la oferta educativa española.

"Solo dos hemos llegado al final"

En ese primer curso de 2017 tan solo se matricularon en esta nueva carrera un total de diez alumnos, aunque algunos de ellos se quedaron por el camino. "Solo dos hemos llegado al final", ha explicado Alberto a 20minutos.es. Asimismo, también ha detallado que una de las claves para que hayan abandonado casi todos los alumnos se debe a la complejidad del doble grado: "Las dos carreras por separado son difíciles, pero si las sumas...".

Por su parte, a su compañera Tamara aún le queda el séptimo curso para completar su doble titulación, por lo que su compañero ha sido el único en graduarse en menos tiempo de lo estipulado, después de "condensar todas las asignaturas en seis años", lo que le otorga un mérito aún mayor. Así, Alberto se ha convertido en el primer alumno en obtener esta doble titulación en la Universidad de Santiago de Compostela.

Para superar este doble grado, asegura que adoptó "una filosofía de pensamiento muy diferente" a la de sus compañeros. "Traté de darle la vuelta siendo positivo y pensando que lo que hacía realmente tendría muchas salidas en el futuro".

Respecto a su futuro, asegura que no lo tiene claro, y que de momento seguirá "trabajando como ayudante de farmacéutico" en la farmacia en la que hizo las prácticas, donde, dice, que está muy contento. No obstante, se tomará este verano para pensar bien lo que quiere hacer, pues ya ha recibido ofertas "incluso de fuera de España". "Lo que sí he descartado es encerrarme en un laboratorio para investigar".