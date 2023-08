Justin Trudeau anuncia por redes su separación tras 18 años de matrimonio

Es verano de separaciones. Si la semana pasado España se quedaba atónita con el anuncio de la ruptura de la pareja de moda, Rauwl Alejandro y Rosalía, esta semana es el turno del mundo de la política. Este miércoles el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado que se divorcia de su esposa, Sophie Grégoire-Trudeau, después de 18 años de matrimonio, 20 de relación y tres hijos en común.

El líder canadiense ha elegido la red social Instagram para contar la que puede ser su noticia más personal. "Hola a todos. Sophie y yo queremos compartir que, tras muchas conversaciones importantes y difíciles, hemos tomado la decisión de separarnos. Como siempre, continuaremos como una familia muy unida con un profundo amor y respeto el uno por el otro y por todo lo que hemos construido y seguiremos construyendo", afirma Trudeau.

"Por el bienestar de nuestros hijos, os pedimos que nos respetéis a nosotros y nuestra privacidad, gracias", finaliza la publicación, que también ha sido compartida en redes por la ya exesposa del presidente de Canadá.

Trudeau, de 51 años y que en noviembre cumplirá ocho al frente de Canadá, y Grégoire, de 48, se conocieron en la infancia. Estudiaron en la misma escuela y luego sus caminos se separaron a la hora de hacer los estudios superiores. Finalmente, en 2003, se reencontraron en un acto benéfico para, pocos meses después, empezar a salir juntos. "En la primera cita me miró a los ojos y me dijo: 'He estado esperándote 31 años. Vas a casarte conmigo. Vamos a formar una familia'", relató ella en una entrevista.