El 70% de las familias recorta en viajes para llevar a sus hijos a campamentos de verano

Con el fin del curso escolar, los padres y madres que trabajan deben buscar recursos para sus hijos durante julio y agosto. En este sentido, las familias con niños de hasta 12 años priorizan la asistencia de sus pequeños a campamentos de verano para ahorrar y conciliar el periodo vacacional.

Así se desprende de un estudio de Stikets, líder en la fabricación de etiquetas adhesivas personalizadas. Ahora bien, los gastos que suponen los campamentos infantiles y los viajes en familia obligan a echar cuentas para cuadrar el presupuesto.

Mientras que la participación en campamentos se mantiene en el 57%, casi el 70% de los encuestados afirma que ha optado por reducir los días de vacaciones u elegir destinos más cercanos para llegar a todo.

Asimismo, el 52% de las familias manifiesta que en verano lo tienen peor para conciliar su vida laboral con el cuidado de sus hijos, el 33% lo tienen igualmente difícil todo el año y solo un 15% se organiza mejor en verano. Solo un 21% de los encuestados pueden dejar a sus hijos al cuidado de abuelos y familiares.

Cerca del 60% debe optar por campamentos, una cifra similar a la participación que había antes del covid. Las propuestas deportivas son las preferidas (31%), seguidas de lejos por las artísticas (15%). Además, la mitad de los encuestados asegura que ha notado una subida de los precios en estas actividades y dice que ha tenido que ajustarse el cinturón.

Los perjudicados para hacer frente a estos incrementos son los viajes en familia. El 68% de los encuestados admiten que se han visto obligados a recortar días de viaje o distancia respecto al año anterior porque los precios de los viajes también han subido. Así, España es el destino más elegido este año por las familias con menores de 12 años.

El 57% de los encuestados dice que no saldrá del país y el 25% no hará vacaciones o se quedará en casa. Solo el 8,5% tiene previsto realizar un viaje en familia fuera de España y el 9,5% restante aún no lo tiene decidido.