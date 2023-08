Casi el 40% de los usuarios de tarjetas de crédito desconoce el interés que pagan

El 38% de los usuarios de tarjetas de crédito desconocen el tipo de interés que la entidad financiera les cobra por su uso, según una encuesta elaborada por la fintech HelloSafe y publicada este martes.

Del resto de usuarios, un 25% ha indicado que paga menos de un 10% de interés, mientras que un 12% abona entre un 10% y un 15%; un 16% de los usuarios asume un interés de entre el 15% y el 20%; y un 9% afronta un gasto por su consumo a crédito de un interés de más del 20%.

En todo caso, solo el 9,7% de los encuestados tiene tarjeta de crédito, mientras que el 90,3% no dispone de una. De los que no tienen este producto financiero, el 59,2% indica que es porque no la necesita; mientras que otro 13,4% indica que es por no tener ingresos regulares; un 8% porque no se la han aprobado; un 6% considera que no la usaría responsablemente y un 5% tiene miedo a endeudarse.

Respecto al rango promedio de gastos, la encuesta de la firma recoge que el 34,4% de los usuarios de tarjetas desembolsan más de 2.000 euros al mes, mientras que un 25% gasta entre 500 y 2.000 euros. El 28,1% tiene un gasto medio menor de 500 euros y un 12,5% no está seguro de sus gastos.

HelloSafe señala que es fundamental comprender la tasa de interés anual de la tarjeta de crédito, ya que esto permite elegir la tarjeta y el banco más conveniente. Además, permite evitar problemas de estabilidad financiera en caso de olvidar la fecha de pago de la tarjeta.

"Es crucial tener presente la tasa de interés y la fecha de pago. Para un uso prudente, se recomienda no exceder el 30% de la capacidad de nuestra línea de crédito, manteniendo así un equilibrio financiero responsable", ha indicado la analista de la empresa, Brenda Ibarra.