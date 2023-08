Un anillo para gobernar nuestras carteras: ¿Qué probabilidad tienes de obtener el Anillo Único de 'Magic The Gathering'?

Un anillo para gobernarlos a todos. Del 28 al 30 de julio se ha celebrado en Barcelona la MagicCon, uno de los mayores eventos del juego de cartas Magic The Gathering. Este año se ha centrado en El Señor de los Anillos, ya que su última expansión se ha basado en esta temática; una magnífica aventura, tanto literaria como cinematográfica, que se ha convertido en cultura general obligatoria.

La historia es conocida e involucra a personajes fantásticos de la Tierra Media como elfos, enanos, magos, gigantes, orcos y una larga lista. El principal antagonista es el Señor Oscuro Sauron, que en una época anterior creó el Anillo Único para gobernar los otros Anillos de Poder entregados a Hombres, Enanos y Elfos,

Está claro que el anillo es el tesoro, el bien más codiciado por el que mucha gente mataría. En la historia de Frodo y compañía ya vemos las consecuencias de tener el anillo cerca. Mucho poder. Mucha ansia. Mucha traición. Mucho peligro. Solamente de pensar que puede haber algo así en la vida real entran escalofríos. Y a algo parecido sí que hay. Una carta de un juego. Hablamos de 'El Anillo Único' 001/001 de Magic the Gathering. Sólo existe una en todo el mundo y es el tesoro que mucha gente quiere tener.

El juego de cartas por excelencia

Magic: The Gathering es el juego TCG (Trading Card Game) por excelencia. Desde su creación en el año 1993 por el matemático Richard Garfield, sus mecánicas y su jugabilidad han hecho las delicias de muchos jugadores que aman juegos complicados de cartas. Contó con más de 35 millones de jugadores en diciembre de 2018 y se produjeron más de 20.000 millones de cartas de Magic en el periodo comprendido entre 2008 y 2016, durante el cual creció su popularidad.

Un jugador de Magic asume el papel de un Planeswalker, un poderoso mago que puede viajar (caminar) entre dimensiones (planos) del Multiverso, luchando contra otros jugadores que también son Planeswalkers lanzando hechizos, usando artefactos e invocando criaturas como se muestra en las cartas individuales sacadas de sus mazos individuales. Un jugador derrota a su oponente normalmente (pero no siempre) lanzando hechizos y atacando con criaturas para infligir daño al "total de vidas" del oponente, con el objetivo de reducirlo de 20 a 0, o de 40 a 0 en otros formatos.

Aunque el concepto original del juego se inspiró en gran medida en los motivos de los juegos de rol de fantasía tradicionales, como Dragones y Mazmorras, el modo de juego se parece muy poco a los juegos de papel y lápiz, mientras que, al mismo tiempo, tiene muchas más cartas y reglas más complejas que muchos otros juegos de cartas. Según un estudio realizado por Alex Churchill, investigador independiente y diseñador de juegos de mesa en Cambridge (Reino Unido); Stella Biderman, del Instituto de Tecnología de Georgia; y Austin Herrick, de la Universidad de Pensilvania, este juego es el más complicado para ejecutar en un ordenador.

Su equipo afirmó que Magic: The Gathering es el juego más complejo desde el punto de vista computacional. En el estudio se realizó una partida entre dos jugadores en una máquina de Turing, un dispositivo que permite ejecutar cualquier algoritmo sin importar su complejidad; y demostraron que identificar el resultado de una partida de Magic en la que todas las jugadas son forzadas durante el resto de la partida es indecidible, es decir, no se sabe si “se puede” o “no se puede”. No existe un algoritmo que dé la respuesta para todas las entradas posibles, ya que Magic: The Gathering no se ajusta a las suposiciones que suelen hacer los informáticos al modelar juegos. Por eso es un reto aprender bien sus mecánicas y, sobre todo, jugarlo de forma eficiente.

Año tras año, han ido aumentando sus colecciones y mecánicas, incluyendo este año la colección de El Señor de los Anillos, con cartas jugables ambientadas en personajes, lugares y artefactos de la obra. Cómo no, el anillo tenía que estar. No puede haber una edición ambientada en estos mundos de la tierra Media sin su reclamo más característico y, por supuesto, el Anillo tienta.

Un anillo para gobernar las carteras

La carta del Anillo Único ha llamado tanto la atención que muchos streamers han comprado en masa packs para encontrarla gastando cientos de miles de dólares… Sin éxito. Hay todo tipo de reacciones. Desde coleccionistas que ofrecieron originalmente pagar 100.000 dólares, a otros que querían hacer un viaje a un volcán para arrojarla dentro, como Frodo.

Durante mucho tiempo se ha dicho que la carta más cara de Magic es la Black Lotus, que en 2021 llegó a alcanzar la exorbitante cifra de 500.000 dólares en una subasta, cifra que pulveriza una anterior compra de una Black Lotus en otra subasta en 2019 por la impresionante cifra de 121.000. Pues el Anillo Único tiene pinta de romper todos los moldes y puede convertirse en la carta más cara de toda la historia de Magic. La locura máxima se sitúa en personas y establecimientos que ofrecen por ella dos millones de dólares. El problema es que ya no la podrás obtener porque… La han encontrado.

El dueño permanece en el anonimato y ha contratado un equipo de abogados para proceder legalmente a la venta de la carta, que ya se ha tasado de forma oficial.

La estadística no acompañaba para que te tocase en un sobre esta joya única, la verdad. Según una estimación de la tienda de juegos y cartas coleccionables WPN Store, la probabilidad de que puedas obtener la carta del Anillo Único 001/001 es del 0.00003%. Es mucho, pero mucho más probable que te toque El Gordo de la Lotería de Navidad, del 0,001%, que que te abrieras esta carta en un sobre de Magic: The Gathering. Según ese porcentaje, de entre 3.333.333 millones de sobres que te abrieses, sólo 1 tendría la carta anhelada.

Pero no os preocupéis, porque ya no está disponible. Así que ya nos podemos centrar en jugar a Magic The Gathering con las cartas que nos toquen y en leer y ver El Señor de los Anillos. Todo sea por pasar un buen rato.