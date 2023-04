Super Mario es un superhombre aunque no lo parezca: así dice la ciencia que serían todos sus movimientos en la vida real

Año 1985. Nintendo saca al mercado un videojuego de plataformas protagonizado por un señor pequeñito y con bigote. Lo que igual no se esperaban es que se convertiría en uno de los más icónicos de la historia, marca insignia de la empresa y una referencia mundial en el ámbito de las consolas. La trama del juego inicial es simple. Un día, el reino de la pacífica Gente Champiñón es invadido por los Koopa, tribu de tortugas famosa por su magia negra. La gente es convertida en piedras, ladrillos e incluso plantas, y el Reino Champiñón cae en la ruina. La única que puede deshacer el hechizo es la Princesa, hija del Rey Champiñón. Por desgracia, está en manos de Bowser, el rey de los Koopa. Mario se entera de la difícil situación y emprende la misión de liberar a la Princesa del malvado Koopa y restaurar el reino caído.

Desde ese momento, Mario, el fontanero pequeñito del que apenas se podía distinguir un pequeño bigotito formado por unos pocos píxeles, se convertiría en un símbolo. Casi cada año se han ido lanzando al mercado nuevos videojuegos introduciendo nuevos mundos, mecánicas y personajes. Esta explosión no sólo se centró en el mundo de la consola, ya que también tuvo su andadura en el cine con una polémica película de acción real en 1993 titulada Super Mario Bros. Quedó una espinita clavada. Un regustillo de mal sabor de boca. Se ha sacado una cantidad de productos insana de la franquicia pero faltaba una película a la altura. Un film que satisficiera las ganas de los fans de ver a Super Mario y su universo en la gran pantalla.

Han pasado casi 30 años de la película con personajes reales y era buen momento para sacar algo nuevo, para estrenar un material que tocase el corazón del niño interior que todos tenemos dentro. Por eso ha llegado a la gran pantalla Super Mario Bros, con una animación 3D impresionante y un popurrí de personajes que hace las delicias de todo amante del mundo de Nintendo.

La aventura sigue siendo prácticamente la misma. Mario tiene que ir a por Bowser. Contará con todos sus amigos pero, fundamentalmente, tendrá que usar sus saltos, su velocidad y su agilidad para sortear todos los obstáculos que se encuentre. Lógicamente, nos tenemos que hacer la gran pregunta. Si trasladásemos a nuestro mundo todas las capacidades del fontanero en un cuerpo humano… ¿Cómo serían todos los movimientos de Mario en la vida real?

La realidad de Super Mario, el mejor atleta del mundo

En el videojuego el fontanero es pequeñito y salta mucho. Eso se ve a primera vista. Lo curioso sucede al llevar las medidas a la vida real. Para estos ejemplos se han usado los cálculos de la página Techradar, que hace un análisis de la física del primer juego de Mario en solitario Super Mario Bros. Según datos oficiales de Nintendo, Mario mide 1,55 metros. En una partida se puede ver como sus saltos pueden llegar hasta casi 5 veces su propia altura, alcanzando los 7,75 metros. Vamos, que puede subirse a una segunda planta de un piso sin usar el ascensor.

Medidas del mundo del super Mario. Technoradar

Como se puede ver en la foto, se pueden utilizar los 1,55 metros de Mario como referencia para obtener distancias en el juego. De esta manera sabemos que, haciendo desplazarse a Mario lo más rápido posible de izquierda a derecha, tardaría aproximadamente 3 segundos en recorrer 15 metros. Estaríamos ante el ser humano más rápido del mundo superando con creces al mismísimo Usain Bolt, ya que a su máxima velocidad el fontanero podría alcanzar los 54 kilómetros por hora.

Con los saltos que realiza puede partir bloques de ladrillo con su cabeza. O su puño. Bueno, con una de las dos cosas. En el estudio se realiza una serie de cálculos con los que se llega a la conclusión de que la fuerza con la que salta Super Mario es equiparable a 5 veces la fuerza producida por un puñetazo de un artista marcial partiendo bloques de ladrillo.

Llegados a este punto es para alucinar, pero nos queda la guinda del pastel, y es que con estos números se puede calcular el peso del fontanero. Con esa fuerza en las piernas y en los brazos (o en la cabeza) se puede deducir que el personaje es todo músculo y que pesa lo suyo. Nada más lejos de la realidad. Los números muestran que Mario pesaría unos 33 kilos.

Sí, igual se puede pensar que el mundo de Super Mario no corresponde con el nuestro y que tiene diferente gravedad. Efectivamente, es diferente. Casi 10 veces mayor que la de nuestro planeta. Según un estudio que busca determinar la evolución de la gravedad en la serie de videojuegos de Mario a medida que aumenta el hardware de los videojuegos, la gravedad de Super Mario Bros es de 9.31gs. Vamos, que en ese mundo tu peso sería 9.31 veces mayor al que tienes en la Tierra.

No hay planeta en el sistema solar que tenga una gravedad tan grande. ¿Imaginas soportarlo? Seguramente nuestras piernas no podrían tenerse en pie y colapsarían sobre sí mismas. Pues ahora imagina que no sólo pasa eso sino que, además, saltas cinco veces por encima de tu cabeza como quien no quiere la cosa. Ese es Super Mario riéndose de nuestra forma física.

Eso sí, las leyes de la física no tienen por qué aplicarse a todo. Es divertido imaginar un fontanero rechoncho que pesa 33 kilos que de un cabezazo te pueda reventar y no tenga ninguna lógica. Tan divertido como jugar a los juegos de Nintendo o como ver la película de animación recién estrenada.

Videojuego “Donkey Kong” lanzado en 1980. NINTENDO

Escenas post créditos: el origen de Super Mario



La primera aparición del personaje de Mario fue anterior a 1985 y tiene origen en una situación delicada para Nintendo. En 1980 tuvieron un rotundo fracaso con un videojuego y, para remontar la situación, el presidente de Nintendo recurrió a Shigeru Miyamoto para crear un arcade que salvara a la compañía. Se le ocurrió la idea de un juego en el que el personaje jugable tuviera que abrirse paso a través de una carrera de obstáculos formada por plataformas inclinadas, escaleras y barriles rodantes. Miyamoto llamó al juego Donkey Kong, y al protagonista, Jumpman, cuyo objetivo es salvar a Pauline. Una versión de la historia de King Kong.

En ciertos materiales promocionales para el lanzamiento en el extranjero se llamaba Mario y, finalmente, el nombre de Jumpman se cambió internacional y permanentemente por el de Mario. Ya en 1983, se lanza el videojuego Mario Bros, el primer juego en cuyo título aparece Mario y en el que también aparece Luigi. En el año 1985 se lanzó al mercado Super Mario Bros donde Mario pasó a ser el protagonista de su propio videojuego en scrolling lateral. Ahí inició todo. El resto es historia.

Videojuego “Super Mario Bros” lanzado en 1985. NINTENDO

Hoy día estamos acostumbrados a que se nos explique como funciona un videojuego antes de empezar a jugarlo. Pues en la época de la tercera generación de las consolas, o también conocida época de los 8 bits donde destacaban videoconsolas como la Famicom o la Sega SG-1000, no era tan común que los videojuegos dispusieran de tutoriales para aprender las mecánicas. Super Mario Bros se ha convertido en un ejemplo claro de cómo introducir a cualquier jugador en el videojuego con el primer nivel del juego. Su Mundo 1-1.

En lugar de enfrentar al jugador a obstáculos de forma indiscriminada, su primer nivel introduce la variedad de peligros y objetos dirigiendo al jugador para que interactúe con ellos mientras avanza. Miyamoto explicó que diseñó el Mundo 1-1 para que contuviera todo lo que los jugadores necesitan para "entender gradual y naturalmente lo que están haciendo", para poder jugar con más libertad, de modo que se convirtiera en "su juego".