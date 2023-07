Harry Styles, en bañador y con un nuevo tatuaje que podría estar dedicado a su exnovia Olivia Wilde

Tras haber cautivado al público español en dos multitudinarios conciertos, Harry Styles ponía fin a su exitosa gira Love on tour el pasado 22 de julio, en Reggio Emilia (Italia). Desde entonces, el cantante de As it was ha aprovechado al máximo su merecido descanso de los escenarios, disfrutando de su estancia en el país italiano.

Este viernes, el artista británico de 29 años ha sido fotografiado tomando en sol en la ciudad costera de Bolsena, montado en un pequeño barco, junto a otros famosos como James Corden. En las imágenes tomadas por Page Six, el cantante sale presumiendo de un tonificado cuerpo en bañador, así como de un nuevo tatuaje que podría estar dedicado a su expareja Olivia Wilde.

Y es que, hace tan solo ocho meses que Wilde y Styles ponían punto y aparte a su relación, tras argumentar la apretada y exigente agenda musical del cantante como motivo principal de su ruptura.

A pesar de la omnipresente polémica que ha acompañado a esta pareja que surgió en 2021 durante el rodaje de la película No te preocupes querida -dirigida por la propia Olivia-, lo cierto es que ambos artistas mantienen una relación cordial, si bien no han vuelto a ser vistos juntos desde que la ruptura se hiciese oficial.

De hecho, el pasado junio, mientras Harry se encontraba en uno de los conciertos de su gira, la actriz de 39 años dio 'me gusta' a un vídeo del exmiembro de One Direction, interpretando la exitosa canción What makes you beautiful.

Es por ello que las recientes fotografías de Harry, en las que se puede ver un tatuaje en su muslo con 'Olivia' escrito, ha llamado poderosamente la atención de gran parte de sus seguidores, quienes no han tardado en especular sobre si realmente este grabado podría ser en honor a su exnovia.

Harry Styles flashes new tattoo seemingly dedicated to ex Olivia Wilde https://t.co/1LdxDKYLIU pic.twitter.com/M5J6BGo3oE — Page Six (@PageSix) July 30, 2023

A falta de una confirmación del artista, algunos fans han teorizado sobre el posible significado del tatuaje, asegurando que podría tratarse también de una referencia a una canción homónima que escribió en 2015, cuando todavía formaba parte de One Directión.