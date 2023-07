Villarejo no espera que le "traten especialmente bien en prisión" y asegura que se defenderá "hasta el final"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado este lunes a las puertas de la Audiencia Nacional que no espera que le "traten especialmente bien en prisión" si "triunfa el Estado profundo" y el tribunal acuerda esta medida.

"No se crean que las cámaras de vigilancia digan que Villarejo estaba solo en la celda y que no entró nadie ni salió. Yo he visto cómo se altera el visionado", ha continuado. En este contexto, el comisario jubilado ha afirmado que se va a "defender hasta el final" y ha criticado que la Fiscalía no asuma que son "los garantes de la legalidad".

"Sigo creyendo rotundamente en la Justicia, estoy muy tranquilo por el tribunal que, dentro de la severidad de las penas, ha sido correcto y ha valorado la realidad de mi situación", ha relatado. A su juicio, cree que el Ministerio Público pretende "conculcar" su derecho de defensa antes de entrar en prisión. En este contexto, ha sostenido que la Fiscalía "va a encubrir" todas las "torturas físicas y psicológicas" que pueda sufrir.

El objetivo de la vista

Cabe recordar que el objetivo de la vista es estudiar las medidas cautelares que cabe imponer una vez que Villarejo ha recibido su primera condena, de 19 años de cárcel por delitos de revelación y descubrimiento de secretos y falsedad documental pero no cohecho, uno de los delitos que vertebra Tándem. Esta es la macrocausa de trabajos ilegales que Rafael Redondo, su socio, y él, hacían para particulares valiéndose de los medios policiales a su alcance. Redondo, por su parte, ha sido sentenciado por los mismos delitos a 13 años de cárcel.

Las fuentes apuntan que una de las medidas cautelares que se podrían solicitar es el ingreso en prisión provisional de Villarejo, bajo el argumento de que, aunque hasta ahora siempre ha estado al alcance de la Justicia, con una condena a 19 años de cárcel el riesgo de fuga ha aumentado.

Villarejo aseguró el jueves en declaraciones a la prensa, tras acudir a la AN para que le notificaran personalmente el fallo, que no hay "razones para solicitar" su ingreso provisional en prisión, puesto que siempre ha estado " a disposición de los tribunales".

Hasta 2 años y 8 meses

A pesar de que la condena es a 19 años, el cumplimiento efectivo de la misma sería solo de 12, el triple de la pena máxima que se le ha impuesto: 4 años por el delito de revelación de secretos. De esos 12 años, la ley establece que en estos momentos solo puede estar en prisión provisional la mitad, esto es, 6 años.

No obstante, de los 6 años hay que restar el tiempo ya estuvo encarcelado durante la fase de instrucción, que fue de 3 años y 4 meses, del 3 de noviembre de 2017 al 3 de marzo de 2021, por lo que el tribunal solo podrá enviarlo a prisión 2 años y 8 meses sin esperar a que la sentencia sea firme.

Las partes pueden recurrirla en apelación, ante la propia Audiencia Nacional, y posteriormente en casación, en el Tribunal Supremo (TS). Las mismas fuentes indican que el Ministerio Público estudia ya una posible impugnación en busca de una condena por cohecho. Las acusaciones populares y particulares, decepcionadas con este mismo extremo del fallo, también barajan esta opción, según fuentes jurídicas.

'Iron', 'Land' y 'Pintor'

En este primer juicio por 'Tándem' -una macrocausa formada ya por 47 piezas separadas- la Audiencia Nacional solo juzgó tres, las relativas a los encargos denominados 'Iron', 'Land' y 'Pintor'.

En 'Iron', se juzgó el espionaje del grupo empresarial de Villarejo, CENYT, a un despacho de abogados especializado en propiedad industrial, Balder, por encargo de otro, Herrero&Asociados, al sospechar este último que los antiguos trabajadores que fundaron el primer bufete le habían robado la base de datos.

En 'Land', se investigó si el entonces comisario había dirigido sus averiguaciones contra el entorno de Luis García-Cereceda, el fallecido dueño de PROCISA, la empresa promotora de la urbanización de lujo 'La Finca', por mandato de una de sus hijas, Susana, en el contexto de una pugna familiar por la herencia.

'Pintor' fue el único trabajo de estos tres que Villarejo ejecutó estando ya jubilado de la Policía Nacional. Aquí, cumplió el encargo realizado por los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara para encontrar información de un antiguo socio, Mateo Martín Navarro, y el abogado de este último, el ex juez Francisco Javier Urquía, que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.

Villarejo ha sido condenado por delitos de revelación y descubrimiento de secretos y falsedad documental en las dos primeras piezas, mientras que en 'Pintor' fue absuelto, resultando solo condenados los hermanos Muñoz Támara. En total, fueron juzgadas 26 personas físicas, de las cuales once fueron condenadas.

Al margen de 'Tándem', es también la primera condena contra el comisario. En 2021 fue absuelto de los delitos de injurias y denuncia falsa de los que fue acusado por el ex director del CNI Félix Sanz Roldán. Y el pasado enero fue absuelto de la revelación de secretos que le atribuía Fiscalía por supuestamente haber ordenado grabar y publicar una reunión entre policías y CNI relativa a la investigación sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'El Pequeño Nicolás'.