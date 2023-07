Las variopintas y numerosas críticas que ha recibido RTVE por 'MasterChef': "Cocinan con abrigos caros que luego son para tirar"

El informe del Defensor de la Audiencia relativo al segundo trimestre del año ha sido publicado por RTVE y recoge todas las críticas y comentarios que la corporación ha recibido sobre sus programas y emisiones, siendo Masterchef y los informativos los formatos que más críticas han recibido.

Entre ellas, el concurso de cocina es la que recoge más comentarios variopintos de los espectadores. Por ejemplo, una mujer se queja de que "cocinan con abrigos caros que luego son para tirar".

Otros comentarios se fijan en el atuendo de los concursantes, pero de otra forma: "No deberían cocinar con anillos y pulseras" o "cocinan sin gorro, no es higiénico", dicen algunas otras críticas, entre otras por las condiciones higiénicas, como que "deberían expulsar a una concursante por echar cáscaras en las yemas" o por no usar gorros.

También hay quejas valorativas o cuestionables, como la que dice que el casting es "exagerado con la diversidad de género", que se "echa a una concursante por estar embarazada", que "un concursante infravalora a otro por ser de pueblo" o que "el jurado lleva al límite a los concursantes". También se critica que "se centran en temas personales y no en la cocina". A otro usuario, no le gusta "cómo habla una concursante sevillana".

Además, hay quien se refiere al caso de la intoxicación alimentaria que se sufrieron los comensales durante una prueba de exteriores en Valencia: "No aclaran el producto utilizado".

También hay críticas por el tipo de cocina: "No deberían hacer cocina minimalista o vanguardista", asegura una espectadora y otro se queja porque "no dicen bien la palabra tempura". Otra espectadora se ofende porque "nunca elaboran platos para diabéticos". "Sugerencia para que elaboren más platos veganos y vegetarianos", escribe otro seguidor.

Otro usuario se queja de la prueba que se hizo en el Circo de los Horrores: Bacanal, en el que el jurado se disfrazó sutilmente de seres demoníacos y aparecía un personaje representando al demonio. "Me parece importante recordar que las emisiones de televisión llegan a un público muy amplio, incluyendo menores, y la imagen de un espectáculo como el que se mostró puede ser preocupante y ofensivo para muchos espectadores". "Resultó ofensivo y no apto para menores", decían otros espectadores.

Hay inexactitudes que molestan a los espectadores, por ejemplo, con los invitados famosos: "Presentan a Terelu Campos como periodista y no lo es". También detalles técnicos: "La música de fondo está muy alta", dice un seguidor, "una de las cámaras no tiene nitidez", se queja otro. Muchos hablan del horario, pues muchas críticas se centran en eso:" Se emite tarde y acaba de madrugada y se emite dos días a la semana".