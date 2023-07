Cristina Pedroche cuenta las dudas que tuvo ante la propuesta de presentar 'Password'

La actual presentadora de Password, Cristina Pedroche, estuvo a punto de rechazar la propuesta de conducción del concurso al estar embarazada de cinco meses, según ha comunicado a través de una publicación en su Instagram: "Dudé de si podría y de si lo haría bien".

Las dudas se apoderaron de la presentadora de las Campanadas a pesar de llevar "mucho tiempo deseando dar un paso más" en su profesión, ha explicado, pero consiguió disipar su incertidumbre y aceptó gracias al "gran apoyo tanto por la cadena, la productora, amigos y familia" que le mostraron.

La Pedroche, como ella misma se definió en el retorno del popular concurso de televisión, admite que "estaba casi de cinco meses" y ahora se siente orgullosa de la decisión que tomó: "Creo que nunca me había sentido tan especial y con una energía más bonita".

"Tener en mi tripa a mi hija me hacía sentirme más segura, me daba fuerza y hacía que se me olvidaran las largas horas de rodaje. Me acostaba y me levantaba con una gran sonrisa", ha expresado orgullosa la vallecana.

Cristina se ha querido poner en la piel de su hija y piensa que "cuando ella lo vea y sepa que estaba dentro de mí se sentirá orgullosa de su madre y esto hace que me explote el corazón".

La presentadora de Atresmedia dio a luz, en parto natural, a su hija Laia dos semanas antes del estreno de Password en Antena 3.

En el primer programa emitido por la cadena de Atresmedia, Cristina Pedroche estuvo acompañada por unos invitados a los que conocía muy bien: su marido Dabiz Muñoz y su amigo y colaborador de Zapeando, Miki Nadal.