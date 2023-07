Cómo se hacen pasar por el equipo de Carlos Alcaraz en Instagram para ofrecerte falsas inversiones

“Hola, soy del equipo de Carlos Alcaraz y tengo buenas noticias para ti”. Este fue el mensaje que Paula (nombre ficticio), una lectora de Maldita.es, recibió tras comentar en el post que el tenista publicó tras su victoria en Wimbledon. La supuesta representante del tenista le ofreció grandes ganancias si se registraba en una supuesta plataforma de inversión. Cuidado si recibes un mensaje de este tipo. La supuesta plataforma (bixitrade.com), no está autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para prestar servicios de inversión.

Cómo suplantan la identidad del tenista

A través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319), Paula explica que comentó en el post que Carlos Alcaraz publicó tras ganar el campeonato de Wimbledon, felicitándolo por la victoria. Al rato, recibió el mensaje directo de “Grace Hannah Abaza”, un perfil que se presentó como parte del equipo de Carlos Alcaraz y que le agradeció por el apoyo al tenista. “Por favor, avísame cuando estés online, tengo buenas noticias para ti”, le dijo al final del mensaje.

Paula comenzó a sospechar enseguida y le siguió el juego. La supuesta representante le dijo que Alcaraz había conseguido un patrocinio por parte de una plataforma de inversión. Supuestamente, a través de esta plataforma, el tenista estaba regalando un bono de 500 dólares a sus fans por tan sólo registrarse. “Puede invertir los 500 dólares y obtener una ganancia total de 3.500 en las próximas 3 horas (...). Esta es una pequeña forma de mostrar su aprecio a todos los fans y seguidores en todo el mundo”, aseguró.

Mensaje directo en Instagram del perfil que se hace pasar por la representante del tenista. Maldita

Para ser más convincente, la falsa representante le mandó también una supuesta captura de una conversación que habría mantenido con el tenista, en la que él supuestamente le pide que contacte con un fan para hablarle sobre los beneficios de registrarse en la plataforma de inversión.

Captura de la falsa conversación mantenida con el tenista. Maldita

Sin embargo, no hay ninguna prueba de que “Grace Hannah Abaza” sea parte del equipo de Carlos Alcaraz. Si realizamos una búsqueda en Google, no aparece ningún resultado. Y, aunque en su biografía de Instagram describe supuestos cargos que ejerce relacionados con la representación de artistas, no encontramos ninguna referencia en Internet sobre su trabajo.

Tampoco es cierto que el tenista esté patrocinado por una plataforma de inversión y esté regalando bonos de 500 euros a sus fans. No hay ninguna información al respecto en Internet o en sus perfiles en redes sociales. Además, la supuesta plataforma de inversión (bixitrade.com), no aparece como una entidad autorizada para prestar servicios de inversión por la CNMV.

Para evitar entidades que ofrecen falsas inversiones, debemos sospechar de ofertas increíbles que nos llegan a través de redes sociales y sin haberlas solicitado. También debemos desconfiar de supuestas inversiones sin riesgo que prometen una gran rentabilidad en poco tiempo y para la que piden una inversión inicial baja.