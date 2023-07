El incendio de La Palma se reactiva: está "encajonado" en La Caldera de Taburiente

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha indicado este jueves que el incendio forestal de Puntagorda se ha reactivado en el perímetro quemado en el barranco de Las Cañeras, dentro de La Caldera de Taburiente, donde se encuentra "encajonado".

Rodríguez ha explicado, en declaraciones a los medios, que la columna de humo se dirige "hacia la zona quemada anteriormente y parece que hay una inversión térmica que está llevando el humo hacia el lado este, lo que es una buena noticia dentro de las malas".

En estos momentos actúa un helicóptero del GES del Gobierno canario, que ha realizado "varias descargas sobre el flanco oeste", y están activados cuatro medios aéreos más, que "están de camino".

Asimismo, ha apuntado que la zona donde se está actuando "es complicada" desde el punto de vista orográfico, por lo que matizó que el personal de tierra "está desplazado pero no podrá actuar si no avanza a posiciones más" seguras el fuego. De momento, apuntó, lo "único positivo" es que la meteorología "no es mala, no hay viento, la visibilidad está permitiendo actuar al medio aéreo y hay que esperar a la evolución".

En cuanto a las carreteras está cerrada la vía de acceso a Los Brecitos y se ha ordenado la evacuación de la Hacienda del Cura, en El Paso, donde no quedan personas alojadas.

Un vecino pide ayuda

Por otro lado, uno de los dos vecinos que perdió su vivienda habitual durante el paso de las llamas el pasado 15 de julio ha lanzado una campaña en redes sociales para pedir ayuda para reconstruir su casa. Alfonso Vallesteros, agricultor de Puntagorda, relataba a 20minutos el drama que había sufrido en el inicio del incendio. Sobre la 1 de la mañana empezamos a oler a quemado. Les dije a mi mujer y mis hijos que se fueran, pensando en que las llamas tardarían en llegar y en que podría apagarlo, pero un minuto después estaban en mi casa".

La campaña iniciada por el vecino. Cedida

Ahora, a la espera de ayudas que "tardarán en llegar", pide la colaboración ciudadana para poder volver a su hogar cuanto antes.