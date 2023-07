Cómo llegar y dónde aparcar en el concierto de Alejandro Sanz en Vigo

Ha llegado el gran día. Vigo se prepara para uno de los conciertos más esperados de su programación de verano. Alejandro Sanz actúa este jueves, 27 de julio, en el auditorio de Castrelos y sus fans ya están a las puertas esperando para entrar y cantar a todo pulmón sus letras.

Los conciertos gratis de Castrelos dieron comienzo a principios de este mes como parte del plan de actividades que cada verano prepara el Ayuntamiento de la ciudad olívica. 'Vigo en Festas' arrancó con el concierto de Andrés Calamaro, David Bisbal y Pablo López. Todavía quedan muchas caras conocidas por pasar por el escenario del parque: Coral Casablanca, Bad Gyal, Ana Mena, David Guetta y Beret.

Uno de los más esperados (y que podría batir el récord de asistencia) es el de Alejandro Sanz. Sus fans estuvieron más de 24 horas haciendo cola para hacerse con las entradas —en el graderío eran gratuitas y en la platea costaban 15 euros—. Muchos de ellos ya están esperando a las puertas del auditorio para ser los primeros en entrar y hacerse con los mejores sitios.

Para llegar hasta el auditorio, donde se celebra el concierto a las 22.00 horas, hay varias formas. Los ciudadanos de Vigo que viven cerca suelen acercarse hasta el lugar andando. El escenario se encuentra en el centro del parque de Castrelos. Desde el centro de Vigo se tarda una media de 15 minutos y hay una ruta para llegar hasta el lugar. También se puede llegar en bicicleta o patinete, ya que el parque cuenta con aparcabicis públicos.

Los que no quieran ir caminando podrán optar por el transporte público. Los autobuses de Vitrasa —que este año no tendrán las lanzaderas a Castrelos por la huelga en la ciudad— son una buena opción para llegar al parque de forma rápida. Hay varias líneas que tienen parada en la zona:

L7: Plaza de España - Sobreira.

L12B: Hospital Álvaro Cunqueiro - Hospital Meixoeiro.

L17: Matamá - A Guía.

L27: Beade - Rabadeira.

H1: Policarpo Sanz - Hospital Álvaro Cunqueiro.

H2: Gregorio Espino - Hospital Álvaro Cunqueiro.

Otra alternativa es ir en coche particular, aunque no es la más recomendable por las dificultades para aparcar y por la densidad del tráfico en la avenida de Castrelos, donde se sitúa el parque y el auditorio homónimos. No hay ningún parking disponible cerca —ni público ni privado— para dejar el coche. Tampoco se puede aparcar en la calle por la gran afluencia de vehículos. Lo más recomendable es buscar zonas próximas al parque, en calles aledañas. También se puede dejar en algún centro comercial próximo y desplazarse hasta el parque en bus o dando un paseo.