Massiel: "De la canción de Chanel no me acuerdo, me acuerdo de cómo baila"

Genia y figura. Massiel, a sus 75 años está de vuelta de todo, con esa lengua que sentencia cuando habla, como lo hace un látigo al restallar. La ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión en 1968, con el La, la, la, amadrinó la presentación del que será el Benidorm Fest 2024 de RTVE y no pasó desapercibida.

Hablamos con ella sobre el Benidorm Fest, sobre su pasado y sobre lo que ella quiere, porque a Massiel se le puede preguntar y después, hay que coger asiento y disfrutar, o no, de lo que quiera contestar.

"Es el tercer año que me proponen ser madrina y esta vez he podido venir", nos cuenta en un aparte, en el Mirador de la Música de Benidorm. Mira a la ciudad de los rascacielos extasiada. "Realmente Benidorm es un espectáculo. Hay que venir. Pero para mí es muy complicado reconocerlo, porque venía de pequeña. En el 67 vine en el coche de mi padre con Los Brincos, que conducía Juan Pardo, imagínate. Benidorm eran cuatro casitas bajas y dos edificios. Tendré que volver para asimilarlo", decía sobre la populosa localidad en pleno julio.

A Massiel en Benidorm Fest le parece "estupendo". "Tiene una gran difusión turística Benidorm. Quiero que los políticos le den un impulso al Benidorm Fest, al Eurojunior y al Festival de Eurovisión y que promocionen bien nuestras playas y a nuestra gente", hace ver, justo antes de meter la cuña política, con un mensaje que la hizo viral por no dudar en soltarlo durante la rueda de prensa de presentación del Benidorm Fest, con el que RTVE elige al que será el prepresentante de España en Eurovisión.

"Que pacten los políticos, que pacte el Partido Popular con el PSOE, como se hizo en Alemania, para que nos dejemos de tonterías y no haya que ir a votar nuevamente y pueda seguir viniendo el turismo, eso es lo que quiero como ser humano", dice vehemente.

España no ha vuelto a repetir su éxito en Eurovisión, así que le preguntamos qué tiene que tener un participante para llevarse el gato al agua en Europa. "Fuerza, seguridad, una canción buena y original y sobre todo aportar algo que implique ser diferente. La personalidad y la seguridad se imponen", explica Massiel, con toda su personalidad y seguridad.

Más tarde la cantante concedió un pequeño corrillo a la prensa, donde salieron muchos otros asuntos y muchas más respuestas entre espontáneas y espetadas. "El año pasado se presentó Karina al Benidom Fest, ¿se presentaría usted?", le preguntan. "Uy, no, ya no tengo edad para hacer gilipolleces. Estáis en la hipótesis. Yo llegué, gané, vencí… antes había grabado, había sido número uno en España, en América… no juguéis con el ‘y si’, a los 75 años no me voy a presentar a nada, que me he jubilado, que tengo tres nietos", responde casi escandalizada.

Eso sí, hay otras labores que acogería de buen grado en el Benidorm Fest. "Ser jurado sí, encantada y un día voy a una juerga en tu casa y canto, pero no queráis que esté, con la rótula como la tengo parcheada, de tournee, que no soy eterna", expone de nuevo.

Loreen ganó dos veces, así que, ¿por qué no Massiel? "Loreen es mucho más joven y más delgada, porque lo que hace bien, además de cantar, son tablas de gimnasia. Que vaya ella que es más joven y puede ganar muchas veces más. Yo soy fan de Loreen", se declara Massiel.

Y, ¿por qué España no ha vuelto a ganar? "Pues ni puta idea", dice clara, aunque matiza. "Son casualidades de la vida. Un día te toca y otro no, no se puede saber. Hay veces que te gusta mucho un cantante y la canción no llega", teoriza.

De las últimas propuestas que ha llevado España a Eurovisión le ha gustado, claro, el Eres tú, de Mocedades, porque su padre era el representante. "Pero lo mismo Pastora Soler cantó divinamente, Edurne cantó divinamente… pero no me acuerdo de todas", reconoce.

Le preguntan por Chanel y no se muestra muy entusiasta. "Chanel baila muy bien. De esa canción no me acuerdo de cómo era, me acuerdo de cómo baila Chanel", dice ejemplificando quizá eso de que la canción no acabe de llegar.

La única que ganó Eurovisión, además de Massiel, fue Salomé, aunque en este último caso el premio fue compartido entre cuatro países. "No nos hemos vuelto a ver. Si nos vemos nos daremos dos besos", dice Massiel viendo poco probable un reencuentro.