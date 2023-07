Ethan Slater, nuevo novio de Ariana Grande, presenta el divorcio a su esposa

Nuevo capítulo en uno de los culebrones del verano. Ethan Slater quiere comenzar una nueva vida con Ariana Grande, su nueva novia, a quien conoció en el rodaje de la película Wicked, la adaptación para la gran pantalla del musical homónimo, ambientado en el mundo de El Mago de Oz, y acaba de solicitarle el divorcio a su esposa, Lilly Jay.

Según los documentos obtenidos por el portal de noticias estadounidense TMZ, el intérprete nominado a un Emmy por haber interpretado a Bob Esponja sobre las tablas en SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical, ha presentando los papeles para el divorcio en un juzgado de Nueva York.

Hasta donde se sabía, Lilly Jay estaba "completamente sorprendida" de que el actor de 31 años le haya sido infiel con una de las mayores artistas del planeta, amén de que sus más cercanas amistades han asegurado que Jay estaba ciega ante lo que estaba ocurriendo en el set de rodaje, ya que llegó incluso a salir por la noche con ambos.

De hecho, Jay no tenía razones para temer por su matrimonio: ella y Slater eran novios desde el instituto, se casaron finalmente en el años 2018 y, además, el año pasado daban la bienvenida a su primer bebé. Además, cuando empezaron la grabación de la cinta, Grande aún estaba prometida con el agente inmobiliario Dalton Gómez.

Sin embargo, según han hecho llegar otras fuentes más cercanas a la cantante de God is a Woman o thank u, next, tanto ella como Ethan estaban solteros cuando comenzaron a salir durante la filmación. "Es comprensible que las emociones estén a flor de piel y que sea difícil ver a tu ex seguir con su vida, especialmente de una manera tan pública, pero sus amigos solo están tratando de protegerla. Ari y Ethan únicamente están tratando de pasar desapercibidos y ser respetuosos con sus exparejas mientras continúan con esta nueva relación", ha declarado una de dichas fuentes al citado medio.

Ariana Grande's Boyfriend Ethan Slater Files for Divorce from Wife Lilly Jay https://t.co/Xt1SDPy2Yx — TMZ (@TMZ) July 26, 2023

Esto, obviamente, no tiene nada que ver con la versión que dan los informantes más cercanos a Lilly Jay, que aseguran que está desconsolada y que piensa que su futuro exmarido ha abandonado a su familia.

Por ahora, además, Ethan ha hecho privadas sus cuentas en las redes sociales y ni él ni Ariana Grande han querido confirmar públicamente lo que es un secreto a voces. Tampoco sus representantes ni agentes han hecho comentarios ni respondido ninguna pregunta de los medios.