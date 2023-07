Todo ha comenzado por un malentendido fruto de un titular muy vago en su cuenta de Instagram del portal de noticias norteamericano The Cut. "¿Está saliendo ahora Ariana Grande con Bob Esponja?", se preguntaba el medio junto a una fotografía de la artista junto al actor Ethan Slater. El problema es que, así escrito, daba a entender que quien se ha convertido en la nueva pareja de Grande es Tom Kenny, cuando en realidad se trata de Ethan Slater. Y la esposa del primero ha tenido que desmentirlo.

Lo explicamos: Ariana Grande está preparando su divorcio de Dalton Gómez desde hace varios meses, de quien lleva separada algunos meses. La razón no es otra que una nueva persona en su vida, el citado Slater, compañero suyo de reparto en su próxima película, la adaptación a la gran pantalla del musical Wicked, que transcurre en el mundo de El Mago de Oz.

Pues bien, dicho Ethan Slater también está casado... Y también ha dado vida a Bob Esponja, siendo nominado a un Emmy por dicha interpretación. La diferencia estriba en que cuando se metió en la piel del conocido dibujo animado lo hizo "literalmente": con un disfraz y sobre las tablas en SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical

Jill Talley, actriz de doblaje cuyo marido sí es quien ha prestado su voz a Bon Esponja en la serie de animación, se ha visto con un aluvión de comentarios a raíz de la noticia dada por The Cut y ha decidido responder a la misma explicando lo ambiguo del titular y asegurando que su esposo, de 61 años, nada tiene que ver con la historia romántica de la autora de éxitos como God is a woman.

"Hola a todo el mundo. Yo estoy casada con Tom Kenny, quien ha puesto la voz de Bob Esponja en el programa de televisión, [y puedo decir que] él no está saliendo con Ariana Grande. No sé si Ethan Slater (quien interpretó a Bob Esponja en el musical) está o no saliendo con Ariana Grande. Eso sí, ambos son adorables y lo entendería perfectaente. Solo quería dejar las cosas claras.", ha escrito, dejando además un post scríptum: "En cuanto a mí y Tom Kenny, estamos hoy celebrando nuestro 27º aniversario de bodas".

'SpongeBob' Actor's Wife Clarifies He's Not Dating Ariana Grande https://t.co/naTtQ2FN8L — TMZ (@TMZ) July 23, 2023

A todo ello, quien está recibiendo también todo el apoyo de sus amistades y conocidos es Lilly Jay, la esposa de Slater, de quien aseguran los medios estadounidenses que no sabía nada de la relación extramatrimonial que su esposo y padre de su bebé había empezado con Grande.