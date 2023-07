Oscar Isaac, Emma Stone o Macarena García: 'celebrities' que han confesado quién fue su primer 'crush'

Ese primer amor inalcanzable que, de verlo tantas veces en una pantalla, en ls revistas o en un póster se convierte en un crush que se recordará de por vida. Los y las celebrities de hoy fueron también alguna vez esos adolescentes que tuvieron esos deseos primerizos de relaciones imposibles con otras grandes estrellas, amores platónicos que ya pueden decir libres de ataduras en algunas entrevistas.

Recopilamos aquí precisamente esos famosos y famosas que han querido confesarlos, siendo algunos más o menos conocidos, coincidiendo otros, incluso uno completamente loco —el de Javier Bardem— pero con la certeza de que ahora son ellos y ellas quienes se han convertido en los crushes de futuras generaciones de celebrities que les nombrarán en años venideros.

Chenoa

La cantante Chenoa pasó por los micrófonos del programa de radio Cuerpos especiales en el otoño de 2022. Iggy Rubín, corpresentador junto a Eva Soriano, fue quien le hizo la pregunta secreta del sobre. "Ozuna ha confesado que Shakira era su crush cuando era pequeño y de repente han estrenado una canción juntos. ¿Tú has trabajado con algún artista que fuese tu amor de infancia o adolescencia?", preguntó el humorista.

Fue entonces cuando la exconcursante de Operación Triunfo lo reveló: "Reconozco que fue Sergio Dalma. Tuve la oportunidad de cantar un Te amo, te amo con él y me costaba mirarlo a los ojos. Además de que cada año está más guapo, pero cuando es tu crush da igual. Yo flipaba en colores".

Selena Gomez

Selena Gomez admitió que estuvo enamorada del actor Billy Crudup después de obsesionarse con la película Casi famosos, tal y como le confesó a Jimmy Kimmel. De hecho, dijo que estuvo un mes usando la misma ropa y peinado que Penny Lane, el personaje de Kate Hudson. Gomez acabaría trabajando con Crudup en la película Rudderless. "Tardé un minuto en darme cuenta [de lo que significaba actuar junto a él], ¡porque todavía estaba un poco enamorada!", admitió.

Benedict Cumberbatch

En una entrevista con Vanity Fair, Benedict Cumberbatch aseguró que le hubiese encantado ser Harrison Ford. Pero no por interpretar a Han Solo en La guerra de las galaxias, sino por estar cerca y poder besar a Carrie Fisher: "Tuve algunos crushes. Aunque no fui especialmente leal cuando era pequeño. Diría que, con toda probabilidad, Carrie Fisher en Star Wars. Quería ser Harrison Ford y esa fue sin duda una de las razones por las que quería ser Harrison Ford".

Camila Cabello

Hablando con James Corden en abril de 2022, Camila Cabello confesó que si hizo el cásting para el programa The X Factor en lugar de para The Voice cuando tenía 15 años fue porque era una fan total de One Direction: "Esto me da mucha vergüenza, y solo puedo decirloporque, obviamente, fue hace como 10 años, pero literalmente me dije: 'Haré el cásting para The X Factor porque me voy a casar con Harry Styles. Nos vamos a conocer. Me convertiré en cantante y probablemente nos enamoraremos'".

Sam Smith

En una entrevista en diciembre de 2019 para el programa Hits 1 de la emisora SiriusXM Sam Smith reveló que la noche anterior había hablado por teléfono con su crush. "¿Sabes quién me llamó anoche? Shia LaBeouf", explicó Smith, que sin embargo afirmó que no creía tener nada que hacer. "No creo que sea gay. Pero estaría feliz de ser el primero", bromeó.

Emma Stone

Como mucha gente de su generación, Emma Stone estuvo completamente obsesionada con Leonardo DiCaprio tras ver su papel de Jack Dawson en Titanic, por lo que ha definido el momento en que el actor le entregó a ella su Oscar en 2017 a Mejor Actriz como el "más surrealista" de su vida. "Vi Titanic siete veces y media en el cine. Era el amor de mi vida. Tenía una foto de él en mi habitación, firmada, y que me dieron por mi cumpleaños cuando tenía como 12 años", admitió.

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher llegó a hacer una apuesta con sus amigos de la secundaria de que le pediría una cita a su crush: Jennifer Aniston. Cuando "cuatro o cinco años más tarde" se conocieron, ella estaba casada con Brad Pitt, pero aún así... "Fui a por Brad Pitt y le pedí permiso para invitar a salir a su esposa. Me miró y dijo: 'Tú anímate'. Así que le pregunté [a Aniston] y ella me rechazó", le confesó a Graham Norton.

Macarena García

Fue Dani Martínez quien, en su programa Martínez y Hermanos, le preguntó a mediados del año pasado a Macarena García por su momento más fan. La ganadora del Goya no lo dudó demasiado y dio una respuesta bastante sorprendente pero lógica, si se tiene en cuenta su generación. "Operación Triunfo, las primeras ediciones. Era muy fan de Rosa, pero hubo una edición, quizá la tercera o la cuarta, que ganó Sergio Rivero… Me enamoré", afirmó la actriz, que añadió: "Hubo una vez un programa en el que ofrecían, creo recordar, su almohada. Tú mandabas un mensaje de texto y podías conseguir la almohada de Sergio Rivero. Yo llamé… Pero no gané".

Emma Watson

Quizá uno de las confesiones más famosas. Emma Watson, mientras interpretó durante su infancia y adolescencia a Hermione Granger en la saga Harry Potter, tuvo un crush con uno de sus compañeros de reparto que, a día de hoy, se ha convertido en uno de sus mejores amigos: Tom Felton, que encarnase a Draco Malfoy. El actor, algo mayor que ella, no solo lo sabía, sino que con el tiempo se han podido reír de aquello.

Daniel Radcliffe

Y sin salir de la saga del joven mago, el propio Daniel Radcliffe ha llegado a confesar no uno, sino tres crushes de su infancia: "Cameron Diaz todavía ocupa un lugar muy alto en esa lista. Drew Barrymore también está... ¡Y Juno Temple!".

Taylor Lautner

No, no nos referimos al actor de Crepúsculo, sino a Taylor Lautner, la esposa del actor de Crepúsculo con el mismo nombre, ya que al casarse adoptó su apellido... Y ahora se llaman igual. Lo curioso de esta historia es que Taylor Lautner [ella], cuando veía la saga, no se fijaba en el papel de su futuro esposo, sino en el protagonista Robert Pattinson.

Por cierto, que también la rapera Cardi B ha admitido que el intérprete que encarnase a Edward Cullen era su crush.

Elizabeth Olsen

Cuando la actriz Elizabeth Olsen habló con la revista W en agosto de 2021 confesó su crush de la infancia y lo cierto es que no pudo dejar más ojipláticos a sus fans, porque este era nada más y nada menos que Frank Sinatra. "Me encantaban los musicales clásicos y estaba enamorada de Frank Sinatra. Hacía escenas con él en mi baño, que luego se convirtieron en escenas con George Clooney cuando crecí y me di cuenta de que Frank Sinatra era un anciano", rememoró.

Matthew McConaughey

Fue en 2013 cuando el actor texano Matthew McConaughey dio a conocer en la revista W en quién tenía sus ojos puestos desde que era pequeño. "Susan Sarandon sigue siendo hasta el día de hoy una de las mujeres más sexys", aseguró, añadiendo que la actriz resuma honestidad y feminidad por todos sus poros.

Simone Biles

La gimnasta olímpica no puede negar ser hija de su generación, ya que confesó en una conversación en agosto de 2016 con Us Weekly que su crush no era otro que Zac Efron. Curiosamente, el actor se enteró de dicho amor adolescente de Simone Biles y semanas después el protaognista de High School Musical viajaba a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para sorprender a la medallista.

Chris Evans

El mayor de los enamoramientos de Chris Evans cuando era joven le sobrevino tras ver la película Speed. Y por su protagonista femenina, Sandra Bullock. "Crecí muy enamorado de ella. Speed fue muy importante. Pero por lo que significó para mí toda la película, en general", le contó a W.

Ariana Grande

Muje de gustos peculiares y, ahora, nuevamente soltera, Ariana Grande ha llegado a admitir que de pequeña no podía dejar de pensar en el actor de las mil caras: Jim Carrey. "Mi crush de la infancia, de quien he estado enamorada de toda la vida, es Jim Carrey. Estaba un poco nerviosa al conocerlo, porque pensé: '¿Qué pasa si no es tan buena persona como creo que es?'. Pero fue tan exageradamente amable y perfecto, que era tal y como yo esperaba que fuese", dijo en el programa Live with Kelly and Michael.

Javier Bardem

Posiblemente, la respuesta más extraña que se pueda dar a la pregunta "¿Quién era tu crush de las películas de tu niñez?" que le hicieron desde la revista Vogue a Javier Bardem. Porque el actor canario, en lugar de decir cualquier actriz y actor con el que soñase de pequeño, decidió dejar ojipláticos a sus seguidores. "E.T. El extraterrestre. Recuerdo que el día que vi la película, la vi tres veces seguidas. Recuerdo también el día que conocí a Spielberg, un hombre increíble, un gran artista.

Sophie Turner

De los pocos casos en los que alguien tuvo la suerte de vivir cerca y la valentía de hablarle. Sophie Turner estaba prendada de Matthew Perry, a quien veía interpretando a Chandler en Friends, y como lo veía todos los días "fumándose un cigarrillo" tuvo una idea. "Compré un mechero para poder acercarme a él y ofrecerme a encenderle el piti. Pero ya estaba encendido, así que pasé mucha vergüenza", contó la actriz de Juego de Tronos.

Machine Gun Kelly

Y ahora un caso prácticamente único: que tu crush de la infancia se enamore de ti. El rapero Machine Gun Kelly le explicó a GQ en 2021 que él cumplió un sueño al estar con Megan Fox. El propio periodista, Wesley Lowery, que estudió con Kelly, fue quien rememoró que el artista era "aquerel adolescente que se tatuó el logo de los Decepticons de Transformers en su brazo y colgó un póster de Megan Fox en su dormitorio".

Reese Witherspoon

Entre 1987 y 1991 se emitió una serie que una adolescente Reese Witherspoon no podía dejar de mirar por el protagonista. La ficción era Nuevos policías [en el original, 21 Jump Street] y el actor que encarnaba el rol principal, un joven Johnny Depp. "Estaba muy enamorada de él. Solía sacar fotos de [la revista] Teen Beat y pegarlas en mi pared", confesó a MTV News.