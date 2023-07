Ariana Grande tiene nuevo novio: su compañero de reparto, Ethan Slater

Si recientemente se sabía que Ariana Grande ya estaba separada de Dalton Gómez desde hace varios meses y que ahora ambos estaban enfrascados en el proceso de divorcio, las últimas noticias han sorprendido a sus seguidores. No solo no está soltera, sino que ya se sabe quién es su nueva pareja: Ethan Slater.

Según medios americanos como el portal TMZ, la artista de éxitos como thank u, next o God is a Woman está saliendo con el coprotagonista de la película que ha estado rodando estos últimos meses, Wicked, la adaptación para la gran pantalla del musical homónimo, ambientado en el mundo de El Mago de Oz.

Fuentes cercanas a Grande han confirmado a dicha publicación —y a otras como Page Six— que decidieron comenzar a salir hace también unos meses, aprovechando que por su parte Dalton Gómez también le había pedido su beneplácito a la cantante para poder empezar a verse con otras personas, puesto que ya habían cortado.

Por ahora, ni Grande ni Slater han corroborado las informaciones ni han dicho nada públicamente, si bien los fans han rebuscado y han encontrado una fotografía del pasado mes de marzo en el que el elenco de Wicked celebra junto a la actriz Michelle Yeoh su Oscar a Mejor Actriz. Es de las pocas imágenes en las que Ariana y Ethan aparecen sentados juntos.

Ethan Slater, de 31 años (uno más que Grande), ha estado casado con la cantante Lilly Jay desde 2018 y se convirtió en padre el año pasado. Las fuentes también han revelado que empezaron a salir después de que rompieran él y Jay.

Ariana Grande Dating 'Wicked' Costar Ethan Slater Following Split with Husband https://t.co/BEkf4b8edN — TMZ (@TMZ) July 20, 2023

Además, es notable que su salto a la fama le llegó después de protagonizar sobre las tablas el musical de Bob Esponja [cuyo título es SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical], una interpretación por la que fue nominado a un premio Tony.

Las redes ya han comenzado a especular y a opinar. En el primr caso, con la idea de si ha sido Ariana Grande la razón por la que Slater ha cortado con su pareja, con quien llevaba una década, algo que no está confirmado porque cortaron también a principios de año. En el segundo, sobre las diferentes bellezas de cada uno, algo que en ningún caso debería ser motivo de crítica.