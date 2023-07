Blanca Montserrat, en 'First Dates': "Un hombre sin barriga es como un cielo sin estrellas"

"El hombre siempre se fija en lo que ve, pero a mí me gusta vestirme con mi estilo, pero no por ellos, sino por mí", afirmó Blanca Montserrat en su presentación en First Dates este miércoles.

La maquilladora justificó el vestuario con el que había acudido al programa de Cuatro: "Elegí mi look porque me encantan las muñequitas Bratz, y como ellas usan mucho el corsé, botitas... solo me falta el sombrero", explicó.

Carlos Sobera le preguntó cómo le gustaban los chicos, y la comensal le contestó que "mayores que yo, me tienen que sacar unos cuantos años, si no, no me atraen".

"Me gustan gorditos, que podamos compartir una buena comida, una cerveza... no me atraen los hombres que se cuidan. Un hombre sin barriga es como un cielo sin estrellas", admitió Blanca Montserrat.

"A algunos les gustan las mujeres voluptuosas, aunque ya que a otros las prefieren más bien flaquitas, pero es que a mí el hombre me gusta con carne", añadió.

Blanca y Manuel, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Manuel, que comentó que viaja en su autocaravana vendiendo comida italiana: "Me encanta ir de un lado para otro y poner cachondas a las mujeres, me quito la camiseta y las pongo en mi pecho", afirmó entre risas.

Ambos se gustaron nada más verse en la barra del local de Cuatro porque, mientras que la paraguaya reconoció que Manuel era "gordito, como me gustan", el italiano señaló de Blanca Montserrat que tenía un sujetador que le apretaba muchísimo: "¡Mamma mía!", exclamó.

Manuel y Blanca, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la cena, la soltera le contó a su pareja de la noche que era maquilladora, pero que soñaba con tener su propio salón de estética. Él, por su parte, le dijo que tenía un puesto ambulante de comida italiana.

Ese detalle marcó un punto de inflexión en la velada, ya que la paraguaya comentó tras escuchar a Manuel que "no podría estar con un hombre que se dedica a eso, no tiene ambición".

Al final, Blanca Montserrat no quiso tener una segunda cita con el italiano porque le veía más como un amigo. Él, por su parte, prefirió no volver a quedar porque "hay mucha diferencia de edad (30 él, 25 ella)".