David, en 'First Dates': "Me quedé a las puertas de participar en la primera edición de 'Operación Triunfo'"

"No me ha gustado nada". Eso fue lo que comentó Rocío nada más ver a David, su cita de este martes en First Dates, sentado en la barra del restaurante de Cuatro.

El gallego fue el primero en llegar y le comentó a Carlos Sobera que había acudido al programa para "encontrar a una persona que sea mi pareja. Sinceramente, con tal de que sea melosita, leal y buena persona, me vale".

A continuación, quiso demostrarle a Matías Roure, el barman del local, sus dotes de camarero enseñándole al argentino como tirar una caña, sirviéndose su propia cerveza como demostración.

David, en 'First Dates'. MEDIASET

Seguidamente, llegó Rocío, que admitió que, a sus 41 años, le tenía miedo a las relaciones por temor a ser engañada por su pareja, una vez más, como le había sucedido en el pasado.

"Solo quiero un hombre como Dios manda. Que me dé respeto, cuidado y amor sincero y puro", solicitó la conductora de autobús en su presentación.

Pero al ver a David se sintió profundamente decepcionada porque, pese a que ella tampoco tenía una gran estatura, se quejó de la del camarero: "Me habéis traído un llavero, ¡coño!", le dijo al equipo de First Dates.

David y Rocío, en 'First Dates'. MEDIASET

"Me recuerda al muñeco de El Fary que se ponía colgado en la luna del coche. Me lo imagino así, igualito ahí puesto, moviéndose hacia los lados", comentó entre risas la gallega.

Durante la cena hablaron sobre sus profesiones, donde Rocío sorprendió a David contándole que, si bien entre semana conducía autobuses, los fines de semana era cantante.

Rocío, en 'First Dates'. MEDIASET

"Yo también cantaba, estuve en la primera edición de Operación Triunfo, hace 20 años, en la edición de David Bisbal", le dijo a su pareja de la noche, pero luego aclaró que "estuve a las puertas del concurso, es más, Nina quería que no entrara Juan Camús en la academia y lo hiciera yo".

Al final, el camarero sí que quiso volver a quedar con Rocío: "Es una chica que vale la pena conocer". Ella, en cambio, prefirió no tener una segunda cita: "No es mi tipo de hombre".