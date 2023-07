Candela, en 'First Dates': "Los chicos me gustan que sean 'canis' y tengan cara de malotes"

"Me siento atraída tanto por chicas como por chicos. Sin embargo, las mujeres me dan un poco de miedo", comentó Candela en su presentación en First Dates este martes.

Y explicó que "a las mujeres las veo como obras de arte, más que como algo afectivo-sexual. Yo no me liaría con un cuadro, pues con una tía, tampoco".

Carlos Sobera le preguntó las características que debía de tener el chico que quisiera conquistarla: "Soy una mujer con carácter, difícil de llevar. Soy una intensa de tres pares de cojones", admitió la estudiante.

Candela y Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"Por eso me gustan los chicos 'canis', altos, con tatuajes, piercings, que vayan a su bola y, lo más importante, que tengan cara de malotes", reconoció la malagueña.

Su cita fue José, un DJ apasionado del mundo de la noche: "Con 30 años no me veo pinchando, pero sí metido en ese ambiente, abriendo algún local o algo así", reconoció.

Nada más ver a Candela en la barra del local de Cuatro, el granadino señaló: "Me ha gustado su color de pelo, que lo lleva como yo, pintado", pero a ella, en cambio, José no le agradó demasiado.

José y Candela, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la cena hablaron de sus aficiones, estudios, trabajo, pero en un momento de la velada, el DJ comentó: "Yo voy arreglado a todos lados, no tengo ni un chándal, todo vaqueros y camisetas largas".

Ese detalle no gustó a Candela: "¿Que no tienes un chándal?", exclamó la malagueña. "A mí me gustan los 'canis', pero no uno de pueblo con el bolsito que te regalan con la colonia. Yo soy muy canorra", añadió.

Al final, José sí que quiso tener una segunda cita con Candela: "Haría falta porque quiero saber bien cómo es". Ella, en cambio, prefirió no volver a quedar: "No creo que encajemos".