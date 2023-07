Así es Xavier Deltell, el cómico de 'Me resbala' que comenzó en televisión como colaborador de 'Crónicas marcianas'

Xavier Deltell es uno de los cómicos que forman el equipo de Me resbala junto a Florentino Fernández, Santiago Segura, Anabel Alonso, Edu Soto, Lorena Castell, Paz Padilla, Juan Dávila, JJ Vaquero, Paula Púa, Aníbal Gómez o Raúl Gómez.

El leridano consiguió hacerse con la victoria el pasado martes, siendo ovacionado por el público. El actor, visiblemente emocionado, quiso hacer una dedicatoria especial.

"Este premio quiero dedicárselo a toda mi familia. ¿Puedo contar mi vida? Empecé hace muchos años, quiero agradecerlo porque es mi primer Me resbala", afirmó.

Deltell es otro de los veteranos del programa (como Flo, Segura o Anabel Alonso), ya que también participó en varias entregas del concurso cuando se emitía en Antena 3 y lo presentaba Arturo Valls.

Los martes no le sientan bien a todo el mundi #MeResbala pic.twitter.com/UBpoFvrlCI — Me Resbala (@meresbalatv) July 11, 2023

'Crónicas Marcianas', su trampolín a la fama

El cómico comenzó trabajando en la radio barcelonesa (Cadena Cope) como humorista en 1975. Luego pasó a la Cadena SER como showman en diferentes programas y su salto a la televisión fue en Efecto Secundario de TV3 con Toni Clapés.

Pero cuando empezó a ser conocido por el público fue cuando Javier Xardá le fichó como tertuliano en Crónicas Marcianas, donde estuvo desde 1997 a 2005.

Posteriormente, trabajó como colaborador en Latrelevisión, El programa de Ana Rosa, Nadie es perfecto, La hora de José Mota... fue jurado de ¡Mira quién baila! y presentador de LOL: Si te ríes, pierdes.

Como concursante, aparte de sus diferentes participaciones en Me resbala en Antena 3 y Telecinco, también estuvo en Me lo dices o me lo cantas de Mediaset o en la séptima edición de MasterChef Celebrity, donde fue el 9º expulsado.

El abogado de Antonio Recio

En su faceta como actor, Deltell ha dado vida durante varios episodios a José Ignacio, el desastroso abogado de Antonio Recio en La que se avecina entre 2014 y 2021, apareciendo ocasionalmente.

En cine, ha formado parte del elenco de la saga Torrente de Santiago Segura en Torrente 3: El protector, Torrente 4: Lethal Crisis y Torrente 5: Operación Eurovegas.