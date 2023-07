Los programas se despiden de sus presentadores poco a poco, quienes abandonan por un tiempo los espacios para irse de vacaciones. Este ha sido el caso de Más vale tarde, que deja al frente a Marina Valdés y María Lamela ante la ausencia de Iñaki López y Cristina Pardo.

El vasco ya no ha estado en el programa de La Sexta para las Elecciones Generales de este 23 de julio a causa de su reciente paternidad, pero se ha asomado para "darle permiso" a su compañera para tomarse los días libres del verano.

La presentadora ha reaccionado con sorpresa: "¿Permiso de Iñaki? Con la temporada que te has pegado y todavía me tienes que dar permiso". Entre risas, el periodista le ha deseado buenas vacaciones: "Pásatelo muy bien, hemos tenido un año muy duro".

"Y te voy a decir una cosa: Feijoó no sé, pero tú y yo volvemos en septiembre", le ha lanzado Iñaki a Cristina. La presentadora le ha respondido en clave de humor: "¿Tú te acordarás de volver? Te acuerdas de dónde está la tele y tu plaza de parking y todo, ¿no?".

"Te has perdido las elecciones, lo que no sé es si te podrás salvarte de la repetición, si es que la hay", le ha lanzado Pardo. "Yo las pondría el 25 de diciembre, me parecería maravilloso", ha bromeado el vasco.