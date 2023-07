"Dormimos con el culo más fresquito...", la divertida expresión con la que celebran la bajada de temperaturas en 'Hablando Claro'

Las mañanas de Televisión Española están amenizadas por el magacín Hablando Claro, en el que, entre otros, se hace un repaso de la actualidad del país junto con otros apartados. Todos los puntos más importantes son tratados, y prueba de ello es la variedad de secciones que se presentan.

Por ello, y como no podía ser de otra manera, hablar de la temperatura es un tema más que recurrente. Y es que últimamente el calor no ha dado tregua en toda la geografía española. La ola de calor que se ha vivido ha provocado que muchas personas no pudieran siquiera dormir.

O al menos así ha sido hasta la bajada de temperaturas que se ha vivido en los últimos días. Un respiro de frescor que para muchos ha supuesto todo un alivio. Así lo ha contado la propia reportera.

"Dormimos muchos con el culo más fresquito". Periodismo veraniego en #HablandoClaro25j en @La1_tve pic.twitter.com/OmzECuf9LW — Laura F. Arambarri (@LauraFArambarri) July 25, 2023

"Dormimos muchos con el culo más fresquito", han sido las palabras con la que la periodista, en pleno Retiro, sorprendiera sus espectadores y compañeros de trabajo. Un sentimiento que muchos sentían, pero que nadie ha sabido expresar de mejor manera.

Por ello, muchos han aplaudido sus palabras asegurando que es "periodismo veraniego". Y es que nadie "podía creerse" que la trabajada del programa dijera esa frase en pleno directo.