'Polonia TV' resume con una parodia el estado del PSOE antes y después del 23J: "Soy un genio"

Polonia TV es uno de los programas más conocidos de la televisión de Cataluña por sus bromas constantes sobre el panorama político español. En el espacio de sátira de los jueves han parodiado la "locura" de Pedro Sánchez de proponer elecciones generales.

Así, el vídeo comienza con el presidente del gobierno tirándose de la ventana de un rascacielos. Además, se puede leer un cartel, en catalán, "29 de mayo, Pedro Sánchez convoca elecciones, sede del PSOE". Y es que, para muchos, adelantar las elecciones supuso casi un "suicidio político" para el partido socialista.

Mientras el político cae, se pueden ver diferentes pisos del edificio. Desde uno en el que aparecen Ayuso y Feijóo tomándose una copa de lo que parece ser champán a la lucha de ver "quién es más de izquierdas" Echenique o Yolanda Díaz.

El vídeo termina con la 'caída' de Sánchez, que parece haberse quedado aplastado en el suelo para resurgir de nuevo. Con un cartel en el que se lee "el día después del 23J", el político se levanta sin problema, arreglándose el traje y diciendo "Lo he vuelto a hacer, soy un p... genio".

El vídeo cuenta ya con más de 283.000 reproducciones y más de 2.400 'me gusta'. Por ello, no es de extrañar que se hayan llenado de comentarios en los que no pueden "dejar de reír" por el "buen resumen" que el programa ha hecho.