Díaz responde a las críticas de Belarra por perder apoyos respecto a 2019: "El 28-M, Unidas Podemos solo sacó un millón de votos"

Sumar rechaza las críticas de Podemos por haber recibido tres millones de votos en las elecciones generales del pasado domingo frente a los 3,7 millones que consiguió Unidas Podemos en los comicios de 2019. La líder de la coalición, Yolanda Díaz, insistió este martes en que estas son las primeras elecciones a las que se presenta Sumar, pese a que los partidos que la integran (Podemos, IU, Compromís o Más Madrid) tienen una experiencia que va desde unos pocos años hasta varias décadas. Y, además, recordó que, en las elecciones locales y autonómicas del pasado mayo, Unidas Podemos consiguió tan solo un millón de votos, tres veces menos que Sumar el domingo.

La respuesta de Díaz se produjo en una entrevista en laSexta, apenas un día después de que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, rebajara la euforia que se instaló en Sumar en las elecciones del domingo y culpara a la líder de la coalición de haber perdido votos con respecto a 2019 por haber "renunciado al feminismo e invisibilizado a Podemos". "Lo que hemos hecho en dos meses es brutal, los partidos son dueños de sus palabras y las tienen que valorar ellos", se limitó a contestar Díaz, que, eso sí, dejó caer que "en el último proceso electoral", el del 28 de mayo, "Unidas Podemos obtuvo un millón de votos".

La comparación, con todo, no es especialmente acertada puesto que, para empezar, la participación en las elecciones locales es sensiblemente menor que en las generales (un 51,5% frente al 70,4% del domingo pasado) y, además, muchos electores cambian su voto en función de si votan para el Congreso o para su ayuntamiento. No obstante, también es cierto que, en los comicios del 28-M, Unidas Podemos sufrió un durísimo correctivo que le hizo perder su representación en los parlamentos autonómicos de la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y Canarias, así como buena parte de sus concejales y diputados autonómicos.

Díaz, además, aseguró que Belarra no le hizo partícipe de sus críticas durante la noche electoral, en la que ambas coincidieron en la sede de Sumar, sino que se enteró de ellas por los medios. La líder de Podemos hizo su análisis en su sede sin presencia de periodistas ni posibilidad de hacer preguntas, y denunció que Sumar no ha conseguido un "objetivo político realmente importante: gobernar con más fuerza". "Ese fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como nuestra candidata, y sin embargo Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños con respecto al peor resultado de Unidas Podemos". En realidad, esos 700.000 votos de diferencia son con respecto al resultado de Unidas Podemos y Más País conjuntamente en 2019.

"La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente", afirmó además Belarra. En realidad, ninguna de las dos cosas ha ocurrido en esos términos durante la campaña. Díaz vetó la presencia de la número dos de Podemos, Irene Montero, en las listas de Sumar, pero las propuestas sobre igualdad han tenido mucha presencia en la campaña de la coalición, que incluso celebró un acto hace un par de semanas dedicado expresamente a ese tema. Además, Podemos no ha sido invisibilizado: es cierto que sus colores y logotipos -como los del resto de partidos- no han aparecido en los carteles electorales, pero Díaz ha compartido varios actos con dirigentes morados, incluida la propia Belarra, con la que coincidió en Navarra y en Madrid.

A este respecto, la líder de Sumar aseguró este martes que "el feminismo es el movimiento emancipador más importante que tenemos desde hace ya mucho tiempo" e insistió en que, dentro de Sumar, "hay muchas mujeres que llevan trabajando mucho tiempo para ensanchar derechos". Sin mencionar a Montero, Díaz aseguró que el feminismo "no es de nadie" y volvió a defender, como ha hecho en campaña electoral, "un feminismo del 99% que no cae en las trampas de la derecha, que lo que busca es dividirnos". "Nos van a encontrar con un feminismo que suma, que no va de guerra de sexos", zanjó.