Belarra culpa a Díaz por perder siete escaños con respecto a 2019: "Renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado"

Ni 24 horas ha tardado en romperse la tregua que habían mantenido durante la campaña Podemos y Sumar. Este lunes por la mañana, apenas unas horas después de la noche electoral en la que la izquierda consiguió por sorpresa los votos suficientes como para negociar una investidura de Pedro Sánchez —aunque siempre dependiendo de Junts—, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lanzaba un vídeo en sus redes sociales para recordar que Sumar ha perdido siete escaños con respecto al resultado conjunto de Más País y Unidas Podemos en 2019. Y es más: Belarra culpa directamente de esa bajada a Díaz por haber utilizado una "estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos".

El dato sobre el que Belarra puso el foco es cierto: Unidas Podemos obtuvo 35 diputados hace cuatro años y Más País-Compromís se quedaron con tres, por lo que la comparación de Sumar debe hacerse con esas 38 actas, ya que Podemos, IU, Más País y Compromís se han presentado a estas elecciones generales bajo el paraguas de Sumar. Los periodistas habían recogido ya ese dato en sus crónicas, pero la coalición que lidera Yolanda Díaz está tratando de esquivar esta comparativa: de hecho, preguntado por este descenso, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, echó balones fuera este lunes y aseguró que la coalición "no ha ganado ni perdido escaños porque es la primera vez" que se presenta.

Belarra, no obstante, decidió desmarcarse por completo de esta línea argumental de la coalición a la que pertenece Podemos. La líder del partido morado, en su primer análisis —que realizó en su sede sin presencia de periodistas ni posibilidad de hacer preguntas— asegura que Sumar no ha conseguido un "objetivo político realmente importante: gobernar con más fuerza". "Ese fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como nuestra candidata, y sin embargo Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños con respecto al peor resultado de Unidas Podemos". En realidad, esos 700.000 votos de diferencia son con respecto al resultado de Unidas Podemos y Más País conjuntamente.

"La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente", zanja Belarra. En realidad, ninguna de las dos cosas ha ocurrido en esos términos durante la campaña. Díaz vetó la presencia de la número dos de Podemos, Irene Montero, en las listas de Sumar, pero las propuestas sobre igualdad han tenido mucha presencia en la campaña de la coalición, que incluso celebró un acto hace un par de semanas dedicado expresamente a ese tema. Además, Podemos no ha sido invisibilizado: es cierto que sus colores y logotipos -como los del resto de partidos- no han aparecido en los carteles electorales, pero Díaz ha compartido varios actos con dirigentes morados, incluida la propia Belarra, con la que coincidió en Navarra y en Madrid.

En una línea muy similar se expresó el predecesor de Belarra en la secretaría general de Podemos, Pablo Iglesias, que durante su habitual intervención de los lunes en RAC1 aseguró que Sumar debería tener "humildad" y hacer "autocrítica" porque su resultado de este domingo "no llega al peor resultado de Unidas Podemos". Iglesias, además, volvió a denunciar las "humillaciones" que, dijo, han sufrido tanto Belarra como Irene Montero, a las que calificó con "un 10" y de las que elogió que "han actuado disciplinadamente y gracias a eso no va a haber gobierno de PP y Vox". "Quien veta a Irene Montero y renuncia a las primarias no quería que Podemos estuviera en esa candidatura. A partir de ahora creo que mucha humildad", espetó.