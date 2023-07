Moreno reivindica el liderazgo de Feijóo y apuesta por explorar "todas las vías" para formar Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá la tarde de este martes en Sevilla la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP, en la que el partido analizará los resultados de las elecciones generales del domingo, en las que los populares consiguieron su tercera victoria en la comunidad en unos comicios al Congreso de los Diputados. Mientras, en la tarde de este lunes, el líder del PP-A ha acudido en Madrid a la Junta Directiva Nacional, donde el andaluz ha reivindicado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y ha apostado por "explorar todas las vías" para la formación de Gobierno como lista más votada.

Los resultados del PP del domingo, incidió Moreno, han sido "positivos", toda vez que, hace 14 meses, el partido estaba "desahuciado", sumido en "la mayor crisis interna que ha vivido en su historia" y ahora, "gracias a Alberto Núñez Feijóo, hemos ganado las elecciones generales". Moreno se mostró convencido de que el gallego se volverá a presentar en caso de repetición electoral porque "es el mejor candidato" y su liderazgo "en absoluto" está en cuestión. Pero insistió en intentar formar un Gobierno "sensato" porque la "alternativa" es que el líder de Junts, Carles Puigdemont, "mande" en el Ejecutivo nacional o la repetición de elecciones y la "resistencia" de Pedro Sánchez a costa de los españoles.

Moreno admitió igualmente que hay restos de Vox en algunas circunscripciones electorales que han perjudicado claramente al PP a la hora de obtener algún escaño más. Y reconoció que las expectativas del PP sobre los resultados eran muy altas a la vista de las encuestas, que otorgaban a los populares más de 150 diputados. Pero "es evidente que la demoscopia falla", concluyó.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha puesto en valor la victoria de su formación en Andalucía, lo que demuestra que los ciudadanos "respaldan" y "han vuelto a demostrar su confianza en el Gobierno de Juanma Moreno", que ha cosechado ya tres victorias electorales consecutivas en poco más de un año: las autonómicas de junio de 2022, las municipales del pasado mayo y las generales del domingo. Sanz recordó que Andalucía aporta a España una población de 18%, mientras que los 1,6 millones de votos cosechados en las urnas por el PP en la comunidad han supuesto el 20% de todos los apoyos del PP en el conjunto del país.

"Moreno dijo que iba a ser el presidente de todos los andaluces, que iba a ir a por todas para hacer de Andalucía una comunidad autónoma dinámica y próspera, y que iba a ejercer la mayoría absoluta con cabeza, con diálogo, buscando consenso y con moderación, como se está haciendo", manifestó Sanz. El consejero concluyó que la "estabilidad institucional y política" lograda por el presidente de la Junta permite que Andalucía sea un "ejemplo de crecimiento y de competitividad", algo que se ha tenido en cuenta a la hora de aportar el mayor número de diputados al PP a nivel nacional.

En clave nacional, el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, confió en que se aplique el "sentido común" y se deje gobernar a Feijóo como candidato más votado para que no se produzca una repetición de elecciones, opción esta última, admitió, "que no se puede descartar de manera automática" en este momento. "Hay que aplicar la lógica, porque hay una voz clara de que lo que prefieren los españoles es que el presidente sea Feijóo", incidió Repullo, que subrayó que, de impedirse al líder nacional formar Gobierno, sería la primera vez en democracia que el candidato ganador en unas elecciones generales no es presidente.