Vox confía en que la negociación de Aragón se desbloquee, pero en Murcia mantendrá el pulso con el PP

Con todos los focos puestos en la campaña, las negociaciones entre PP y Vox para cerrar los gobiernos autonómicos de Aragón y Murcia habían quedado en un segundo plano. Los resultados de las elecciones generales de este domingo han puesto sobre la mesa un nuevo elemento, al que el partido liderado por Santiago Abascal se aferra para mantener su posición en Murcia, mientras apunta a un pronto desbloqueo de la situación en Aragón.

"No podemos hablar de resultados buenos, porque quien pierde hoy es España", valoró este lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que cargó contra el PP, al que acusó de "haber truncado la alternativa" a un Gobierno de Pedro Sánchez. Los de Abascal responsabilizan a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo de su pérdida de respaldo electoral en las elecciones de este domingo, en las que han perdido 19 escaños y 600.000 votos en comparación con los comicios de 2019. Vox argumenta que la llamada al "voto útil" por parte de los populares les ha perjudicado y ha sido "dañina" para el bloque de la derecha.

Pese a las acusaciones contra el PP, el partido de Abascal rebaja el tono al hablar de las negociaciones autonómicas. "Una cosa es señalarlos como los responsables de haber truncado la alternativa a nivel nacional y otra es dar respuesta a nuestros compatriotas en Aragón", distinguió Garriga este lunes al ser preguntado en rueda de prensa por la marcha de las negociaciones en dicha comunidad, donde el PP se quedó en las elecciones autonómicas a seis escaños de la mayoría absoluta tras obtener 28 diputados en las Cortes de Aragón.

Vox logró en la cita electoral de mayo siete asientos, que serían suficientes para facilitar una investidura del candidato popular, Jorge Azcón. A cambio, los de Abascal exigen entrar en el Gobierno autonómico, algo a lo que hasta el momento el PP no ha cedido. Esta petición ha provocado una situación de bloqueo en Aragón. De hecho, aunque Azcón fue designado el pasado 7 de julio como candidato oficial a presidir el Ejecutivo autonómico, no hay todavía fecha para su investidura.

Garriga afirmó este lunes que Vox es "responsable" y "consciente" del momento actual, al que consideró "más crítico que hace tres semanas". "Seguimos con la mano tendida", insistió. Fuentes del partido apuntan a que esa disposición al diálogo podría dar frutos a lo largo de esta semana de resaca electoral, en la que confían en poder desbloquear la situación en Aragón.

Bloqueo en Murcia

En cambio, ese optimismo no es trasladable a Murcia, donde ya hubo el pasado 10 de julio una investidura fallida del candidato popular Fernando López Miras, que trató de reeditar un nuevo mandato al frente de la comunidad. Para ello, el PP necesitaría sumar al voto afirmativo de sus 21 diputados al menos la abstención de Vox, que tiene nueve asientos en la Asamblea de Murcia.

A pesar de que los populares están a dos escaños de la mayoría absoluta, los de Abascal descartan su abstención. Para hacer posible la investidura de López Miras, contemplan únicamente la posibilidad de un voto afirmativo a cambio de entrar en el Gobierno autonómico, con el objetivo de garantizar así el cumplimiento de un hipotético pacto entre ambas fuerzas. Vox desconfía del PP tras la experiencia del último mandato, en el que acusan al todavía presidente en funciones de haber incumplido el acuerdo de investidura.

Los de Abascal insisten en que el balón está sobre el tejado del PP. "Si Murcia no tiene un Gobierno es por culpa del PP, que ha decidido sacrificar Murcia", reiteró este lunes Garriga en rueda de prensa. Fuentes del partido insisten en que la postura de Vox no solo es firme, sino que además ha sido respaldada por las urnas este domingo. En comparación con las elecciones generales de 2019, Vox ha perdido en Murcia un diputado y más de 37.000 votos, pasando de ser la fuerza política más votada a ocupar el tercer puesto. No obstante, desde el partido argumentan que el respaldo de Vox ha crecido al haber obtenido 162.481 votos, casi 44.000 más que en los comicios autonómicos de mayo, lo que interpretan como un espaldarazo a su postura en la negociación con el PP y una bombona de oxígeno para mantener el pulso a los populares.