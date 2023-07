Daniel Radcliffe aparece junto a su hijo y su pareja, Erin Darke, por primera vez

El Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) se ha unido a la lucha del Sindicato de Guionistas (WGA) con un objetivo en común, conseguir firmar un nuevo convenio para el colectivo. Con esta idea, ambos grupos han comenzado una huelga que ha paralizado por completo a la industria.

Por primera vez, tras 63 años, todos los trabajadores van de la mano. Y, junto a ellos, algunos de los rostros más conocidos del cine se han unido a la manifestación. Prueba de ello ha sido recientemente el actor Daniel Radcliffe, quien diera vida a Harry Potter entre 2001 y 2011.

El intérprete ha aparecido junto a su pareja, la también actriz Erin Darke y su hijo de cuatro meses, en un momento clave de la huelga. Esta es la primera aparición pública de su pequeño. Los tres fueron fotografiados el 21 de julio en una de las manifestaciones de la ciudad de Nueva York.

Daniel Radcliffe y Erin Darke. Getty Images

El actor aparece sujetando a su pequeño en un portabebés, mientras que ella lleva una señal en la que se puede leer, en inglés, la palabra "huelga", demostrando su claro apoyo al mundo del cine.

Ambos se conocieron en el rodaje de Kill Your Darlings en 2012, y desde entonces no se han separado. Así, tras más de once años de relación, en abril, dieron la bienvenida a su primer hijo.