Rufus Wainwright, Israel Fernández, Gloria Trevi o Lola Índigo, en el Teatro Real de Madrid por el Universal Music Festival

Rufus Wainwright, una de las figuras totales que ha dado el pop del siglo XXI, aterriza en Madrid para actuar en este martes 25 de julio en el Universal Music Festival.

El canadiense, hijo y hermano de músicos de folk, ha construido una carrera de éxito que partía género genuinamente americano, pero transitando por géneros tan dispares como el pop, el indie, los grandes musicales, la música clásica e incluso la ópera.

En sus tres décadas de carrera ha lanzado 13 discos al mercado entre los que destacan Rufus Wainwright (1998), Poses (2001), Want Two (2004), Release The Stars (2007), Out of the Game (2012) o su último trabajo, Unfollow the Rules, por el que consiguió una nominación a los Premios Grammy. El pasado 2 de junio, Wainwright puso a la venta Folkocracy, su nuevo disco.

La obra y trayectoria de Rufus, sin lugar a duda, bascula entre la alta cultura y la música popular. Él será el encargado de abrir la séptima edición del Universal Music Festival en el Teatro Real con un concierto el martes.

Por su parte, Israel Fernández presentará el miércoles 26 su nuevo trabajo, Pura sangre, en el Teatro Real de Madrid dentro de la séptima edición de Universal Music Festival en la que será la puesta de largo de este proyecto con un repertorio que aúna lo mejor del cante jondo tradicional con los sonidos más actuales gracias a la colaboración con Pional, uno de los referentes más internacionales de la electrónica.

Fernández es un flamenco de cuna, nacido y criado en una familia gitana en Toledo que despertó su don musical que empezó a evidenciar con tan solo 11 años ganando su primer concurso televisivo.

En la actualidad, tiene 4 discos en el mercado, siendo los dos últimos, Universo Pastora y Amor, los que lo han consolidado cómo una de las grandes figuras del género y de la música en España.

El Universal Music Festival se completa con la presencia de estrellas nacionales e internacionales de la talla de Kraftwerk (27 de julio), Gloria Trevi (28), Gilberto Gil (29) y Lola Índigo (30).