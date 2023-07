Así está siendo la carrera de Belén Aguilera, la nueva princesa del pop español

Belén Aguilera es toda una revolución en la industria musical española. Pese a que la artista se dio a conocer en 2014, ha sido estos últimos meses cuando su música se ha vuelto viral.

Y ha ocurrido gracias a Tiktok, red social donde se viralizó seis meses después de su estreno el tema Antagonista. A partir de dicho momento, otras canciones de la artista como Copiloto no dejaron de sonar.

Pero la carrera de la catalana comenzó delante de un piano, junto al que interpretaba versiones de temas de otros artistas. Bajo el nombre The girl and the piano, Belén Aguilera se fue haciendo viral poco a poco, convirtiéndose en una 'influencer musical'.

El paso de Belén Aguilera por 'La voz'

La artista no perdió la oportunidad de intentar conseguir más visibilidad a través de la televisión. Por ello, se presentó a La voz después de que en 2016 el equipo del programa la invitara a concursar.

La catalana también lo intentó en Operación triunfo en 2017, pero no llegó a superar los castings, pero fue seleccionada como telonera de la gira del concurso en el estadio Santiago Bernabéu.

Tras la primera edición del talent, llegó su primera colaboración musical a través de 'Tus monstruos' con Raoul, a quien conoció en La voz. Posteriormente, compartió una balada, 'Jaque al rey', con Edurne.

En 2020, Aguilera publicó su primer disco: Como ves, no siempre he sido mía. Con sus letras, delicadas y frágiles, empatizó con los problemas de autoestima de sus oyentes a través de canciones como 'Mía' (con 1.8 millones de reproducciones en Youtube).

'La tirita', colaboración de Lola Índigo y Belén Aguilera

Sin embargo, su colaboración con Lola Índigo la lanzó a un primer plano en la música comercial. Con el tema 'La tirita', Belén Aguilera se fue colando en las artistas femeninas que forman el pop español actual.

Así, Belén Aguilera incluyó en su estilo ritmos más urbanos. Prueba de ello es su disco Superpop, repleto de temas con sonidos de los 2000 como 'Camaleón' e 'Inteligencia emocional'.

A principios de 2023, "un golpe de suerte", tal y como ha definido ella misma, la hizo viral a través de Tiktok, posicionando Antagonista en los primeros puestos de las listas.

Esta fue una exposición perfecta para su nuevo disco con toques electrónicos. Así, canciones como 'Galgo' o 'Ilusión óptica' forman parte del álbum Metanoia.

Por supuesto, sus lanzamientos los compagina con sus actuaciones sobre el escenario. Además de los conciertos en solitario que Belén Aguilera ha dado a lo largo de la geografía española, la catalana se suma a los carteles de los festivales del verano.