Así suena 'Mind Your Business', la nueva canción de Britney Spears y Will.i.am

Ya ha salido. Su título, Mind Your Business [Métete en tus asuntos]. Y quiere ser todo un éxito. ¿La razón? Es la segunda canción de Britney Spears desde que venció en los tribunales y su padre, James Spears, dejó de ser su tutor legal. Y, además, viene de la mano de uno de los productores y raperos más importantes del panorama mundial, Will.i.am.

Tras sacar en en 2022 Hold Me Closer, su tema junto a su amigo y leyenda Elton John —remix de su conocidísima Tiny Dancer que utiliza en el título uno de sus versos más famosos—, la Princesa del Pop vuelve al ruedo con esta colaboración que busca triunfar durante el verano, una temporada estival previa a la publicación de sus memorias, La mujer en mí, en el próximo mes de octubre.

La letra de la canción, en la parte que canta Spears, tiene una referencia además bastante clara: los paparazzi. Es por ello que dice así: "Ellos me siguen, me siguen, me siguen / Me siguen, me siguen / Calle arriba, calle abajo/ Adonde quiera que voy / Hollywood, Londres/ Snap, snap es su sonido".

Además de esa onomatopeya del clicar de los fotógrafos sus cámaras, la artista no tiene problemas en asegurar que los paparazzis le toman fotos por una razón elocuente: "Yo soy la economía". Más adelante en el single que está dispuesta a "mandarles a los perros" si no se "apartan" de su vista.

El productor y miembro del grupo Black Eyed Peas, de 48 años, y Britney Spears, de 41, ya habían colaborado hasta en tres ocasiones anteriormente: Big Fat Bass, en 2011, para el disco Femme Fatale; el tema Scream & Shout, sencillo principal del disco Willpower del rapero; y participó al completo en el discoBritney Jean, de 2013.

En sus primeras cinco horas, la canción ya lleva acumulados más de 100.000 reproducciones.