Britney Spears estalla por el incidente con Wembanyama y detalla la agresión: "Han dicho que merecí ser golpeada"

Hace una semana, Britney Spears denunció públicamente al guardia de seguridad del jugador de la NBA Victor Wembanyama por, supuestamente, haberla abofeteado después de que intentó acercarse al joven para felicitarlo.

Spears publicó en sus redes sociales que el 5 de julio se encontraba en la recepción de un hotel de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), cuando reconoció al deportista de los Spurs de San Antonio y decidió aproximarse para "felicitarle por su éxito".

Según su testimonio, para llamar la atención de Wembanyama, la cantante de Oops!... I Did It Again le dio "una palmada en el hombro" al jugador y después de ello el guardia de seguridad del atleta le dio un revés: "Me abofeteó sin mirar atrás, delante de la multitud. Casi me noqueó y me arrancó las gafas de la cara".

Ahora, días después del incidente, la artista, visiblemente molesta, ha salido de nuevo a la palestra para hacer frente a lo que, según ella, se está comentando sobre el mismo. "Son mentiras", asegura en un vídeo publicado en las redes.

Así, puntualiza. "Han dicho que merecí ser golpeada, que la seguridad hacía su trabajo protegiendo a su cliente. He estado con la gente más famosa en el mundo y hay veces que las chicas literalmente se lanzan contra ellos", reconoce, pero incide: "Mi seguridad nunca ha tocado o ni siquiera se ha situado cerca de la gente".

"El punto es que no me gusta la gente que dice que me lo merezco, porque una mujer nunca ha deseado ser golpeada. Simplemente le toqué la espalda y me cogieron la mano, me la golpearon y me tiraron al suelo", detalla la cantante. "Mi mejor amiga me ayudó a levantarme. No recibí ninguna disculpa y en mi camerino, 30 minutos después, todavía esperaba una disculpa pública", señala. Algo que no llegó.